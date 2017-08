Dörphof : Neues Gesundheitszentrum für die Ortsmitte

vergrößern 1 von 4 Foto: Steinmetz(3) 1 von 4





Dörphof | Ob es ein Sechser im Lotto ist, das kann Frank Göbel nicht sagen. Dennoch ist der Bürgermeister von Dörphof mächtig glücklich und stolz, dass es gelungen ist, im Ortskern Dörphofs ein Gesundheitszentrum anzusiedeln. Da wo seit den 70er-Jahren in der Dorfdiskothek „Chaplins“ die Post abging, soll ab dem Frühjahr in einem modernen Neubau die Gesundheit ein Zuhause haben. Karbys Hausarzt Dr. Olaf Petzoldt wird dort ebenso seine neue Adresse haben wie die Karbyer Physiotherapiepraxis Britta Kutscher und Michael Latza. Abgerundet wird das künftige Angebot durch eine Tagespflegeeinrichtung an dem Standort.

„Als wir mitbekamen, dass das alte Diskogelände zum Verkauf stand, wurden wir aktiv“, berichtet Göbel. Gemeinsam mit dem Bauausschussvorsitzenden Volker Starck machte er sich auf die Suche nach einem Investor, der die Idee der Gemeinde für ein Gesundheitszentrum realisieren würde. Im Baugeschäft Ralf Leckband aus Thumby fanden sie den passenden Partner. „Wir sind Leckbands sehr dankbar, dass sie das Risiko übernehmen und den Mut haben zu bauen“, sagt Göbel. Sie seien als Kommunalpolitiker aktiv auf Investoren in der Region zugegangen, um die Entwicklung im Ort selbst mit zu gestalten. Wer weiß, vielleicht wären ein paar neue Wohngebäude entstanden, oder aber die unschöne Bausubstanz der alten Diskothek hätte noch einige Jahre Bestand gehabt. „So ist es viel besser“, stellt der Bürgermeister fest. So kann der Ort für die Menschen attraktiv bleiben, ist er überzeugt.

Bisher hätten sie nur Wohnprojekte realisiert, „ein Gewerbeprojekt ist nun Premiere“, sagt Leckband. Erst im März war er von den Dörphofern angesprochen worden, nun habe man bereits mit dem Abriss des alten Gebäudes und der Nebenanlagen begonnen. Die Praxen werden über langfristige Mietverträge vegeben. Für ihn sei es wichtig, dass sein Unternehmen die Gemeinde auf diese Weise unterstützen kann, um die Ortsmitte zu entwickeln.

Auf dem fast 2900 Quadratmeter großen Areal wird ein moderner eingeschossiger Bau entstehen. „Er ist im Erdgeschoss, wie auch im Obergeschoss barrierefrei gestaltet“, stellt Leckband fest, der damit beste Bedingungen für ein Gesundheitszentrum schafft. Rund 30 Parkplätze werden außerdem auf der Fläche geschaffen, damit auch keiner auf der Straße parken muss.

„Ich bin Firma Leckband sehr dankbar für den Neubau“, sagt Landarzt Dr. Petzoldt. Er wird seine Praxis auf rund 225 Quadratmetern im Erdgeschoss beziehen. Für seine Patienten wird sich der Weg nur wenig ändern. Ganz ähnlich ist die Situation der Physiotherapie-Praxis, die, so war zu hören, schon länger nach neuen Räumen suchte. „Mit der Kombination der Tagespflege passt einfach alles zusammen“, so Göbel.

Die Gemeinde wird die Entwicklung der Ortsmitte durch die Verlegung der Bushaltestelle und Erstellung eines Wartehäuschens vor dem Zentrum ergänzen. Es werde zudem versucht, die Haltestellen barrierefrei zu bauen. „Nnoch fehlen aber Zusagen des Kreises“, macht der Bürgermeister deutlich. Günther und Garnet Wöhlk sind direkte Nachbarn des künftiges Zentrums. Der Vorsitzende des Finanzausschusses ist froh über die bauliche Aktivität im Ort. Und seine Frau kennt die Pläne genau. Als Bauzeichnerin war sie für Firma Leckband mit der Planung des Zentrums betreut. Unterstützt wurden sie von einem Sonderplanungsbüro für Gesundheitsgebäude.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 28.Aug.2017 | 05:47 Uhr