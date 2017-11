DGzSR : Neues DGzRS-Boot für Damp

vergrößern 1 von 2 Foto: Aanja Engel 1 von 2

Damp | Damp/Warnemünde Das neue Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger

(DGzRS) ist gestern in Warnemünde von der diesjährigen Botschafterin der Organisation, Heike Götz, auf den Namen „Nimanoa“ getauft worden. Mit diesem Namen würdigten die Retter ein Ehepaar, dessen Nachlass den Neubau ermöglichte. Die eigene Segelyacht der Hochseesegler trug ebenfalls diesen Namen, der auf eine Sagengestalt der mikronesischen Mythologie zurückgeht, die Reisende auf See stets sicher zu ihrem Ziel navigiert.

Das mehr als zehn Meter lange Schiff wird künftig für die Station in Damp im Einsatz sein. „Wir sind sehr glücklich, dass wir nun so ein

hochmodernen Rettungsboot haben“, sagt Thomas Schulze,Vormann und Stationsleiter in Damp. „Unser Ziel ist es, für unsereMannschaften die besten Schiffe zu bauen, mit denen sie sicher rausfahren und Leben retten können“, sagt Gerhard Harder, Vorsitzender derDGzRS. Auf der Station in Damp sind ausschließlich freiwillige Seenotretter im Einsatz, die ihren Dienst neben der Arbeit absolvieren. Das Seenotrettungsboot wurde in der Tamsen Maritim-Werft Rostock gebaut. Es handelt sich um einen Nachbau des Modells der 9,5-/10,1-Meter-Klasse. Die „Nimanoa“ zeichnet sich insbesondere durch eine gute Seegängigkeit aufgrund besserer Isolierung und Schnelligkeit aus. Das Boot kann bis zu 20 Knoten bei einer Motorleistung von 380 PS erreichen.