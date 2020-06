Neuer Vorstand mit Doppelspitze

Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Gettorf / Gesa Gaedeke und Gerhard Witte als gleichberechtigte Vorsitzende

Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

22. Juni 2020, 15:40 Uhr

Gettorf | Aufgrund der Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie fand die Jahresversammlung der Gettorfer SPD im Gemeindesaal statt. Der Ortsverband nimmt auch am bundesweiten Modellvorhaben teil, zwei gleichberechtigte Vorsitzende zu wählen. Gemäß der vor zwei Jahren beschlossenen Satzung der Gettorfer SPD besteht der neu gewählte Vorstand aus Gesa Gaedeke und Gerhard Witte als gleichberechtigte Vorsitzende.

Ralf Lemke wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden und Maike Lemke als Kassiererin gewählt. Ulrike Ach als Schriftführerin und Kristiane Molzen als Beisitzerinnen sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Neu ist Beisitzer Norbert Koch, der zuvor Co-Ortsvereinsvorsitzender war.

„Die SPD ist in ihren über 150 Jahren seit der Gründung immer nahe an den Menschen gewesen“, erklärten Gaedeke und Witte nach ihrer Wahl. „Das ist unter den aktuellen Bedingungen durch die Abstands- und Hygieneregeln nicht einfach. Direkt nach den Sommerferien organisieren wir unseren beliebten SPD-Stammtisch erstmalig als Videokonferenz, der Gesprächsfaden soll nicht abreißen.“ Das Duo folgt dem ersten Vorsitzenden-Duo Nadine Zikofsky und Norbert Koch.

„Gesa Gaedeke und Gerhard Witte werden die erfolgreiche Arbeit der SPD Gettorf weiterführen. Mit neuen Ansätzen, einer engen Verzahnung mit der Fraktion und einer breit gestreuten Öffentlichkeitsarbeit werden sie die praktische politische Arbeit noch näher an die Menschen in Gettorf heranbringen“, sagt die SPD-Kreisvorsitzende Sabrina Jacob, die als Gast und Versammlungsleiterin teilnahm. Ihr fiel auf, dass die Gettorfer SPD die erste aus dem ländlichen Raum ist, die eine solche Versammlung nach den Corona-Vorgaben auf die Beine gestellt habe. Außerdem sei auffällig, dass es im Gettorfer Vorstand einen 4:3-Frauenüberschuss gebe. Sie appellierte an den Ortsverband, dass man nicht nur Gutes für die Gemeinde tun, sondern auch darüber reden müsse. Der Gettorfer Infobrief sei dafür ein gelungener Anfang.

Der nächste SPD-Stammtisch findet am Freitag, 21. August, um 19 Uhr nicht in der gewohnten Form, sondern als Zoom-Videokonferenz statt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich unter Tel. 01 72 / 5 43 03 83 oder info@spd-gettorf.de an und erhält dann kurz vor dem Termin einen Einladungslink für die Teilnahme. Auch die Homepage (www.spd-gettorf.de) wurde aufgefrischt.

Vor und während der anstehenden Sommerferien werde es keine großen Neuerungen geben, sagt Gaedeke. „Dennoch wird hinter den Kulissen sicherlich einiges in Angriff genommen.“