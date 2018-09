Standortwechsel : Neuer Standort für den Bauhof?

Brodersby lässt rechtliche Situation zur Umsiedlung des Bauhofs auf ehemaliges Klärwerksgelände prüfen.

von Dirk Steinmetz

19. September 2018, 15:03 Uhr

Das alte Klärwerk in Schönhagen wird seit dem Anschluss des Ortsteils über eine Druckrohrleitung an das Klärwerk Kappeln nicht mehr als solches genutzt. Auf der Fläche befinden sich aber noch zwei Garagen, ein kleines Gebäude und eine gepflasterte Fläche. Sie möchte Brodersby als Basis für die Umsiedlung des Bauhofes nutzen. Auf dem Areal befindet sich außerdem ein Notfallbehälter, um im Falle eines technisches Defekts der Leitung nach Kappeln dort ein bis zwei Tage Abwasser zwischenzulagern. „Es soll keine weitere Fläche versiegelt werden“, betonte Bürgermeister Dieter Olma (demini) bei der Sitzung der Gemeindevertretung. Um Gerüchten entgegenzutreten, stellte Olma auch fest, dass hinter der Umsiedlung kein Hotelneubau oder dergleichen stehe.

Derzeit liegt der Bauhof nördlich der neuen DLRG-Wache. Als der sich anschließende Strandparkplatz im Sommer voll war, kamen die Mitarbeiter mit ihrem großen Gerät kaum zum Bauhof. Abgesehen davon sorgen sie mit Betriebslärm für eine mögliche Störung der Urlaubsmieter in den Appartements der DLRG-Wache. Diese werden in der wachfreien Strandzeit als hochwertige Quartiere vermietet. Auf dem Klärwerksareal mit separater Zufahrt, keine Zufahrt durch das Wohngebiet, wäre Platz genug, so Olma. „Mir schwebt vor, Vorhandenes zu nutzen“, machte er deutlich.

Christian Schlömer (CDU) unterstützt zwar die Bemühungen für die Umsiedlung, allerdings hält er das Vorhaben derzeit für nicht so dringend. Ihm sei es zunächst deutlich wichtiger, das neue B-Plangebiet 6, zwischen Schloßstraße und Eiskellerweg, zu starten, um dort mit der Vermarktung von Grundstücken zu beginnen. „Da liegt unsere Rücklage von 300 000 Euro“, so Schlömer.

Die Gemeindevertretung ermächtigte den Bürgermeister, klärende Gespräch (Belange des Naturschutzes, Küstenschutzes, Bauhofes, Baurechts und Strandbetriebs) mit den Zulassungsbehörden hinsichtlich einer Umsiedlung zu führen und parallel dazu grob die Kosten zu ermitteln. Nur so mache es Sinn, wandte Birgit Schwarz-Sander (SPD) ein. Wenn die Umsiedlung rechtlich nicht möglich sei, dann könne man sich weitere Gedanken sparen.

Im angedachten neuen Baugebiet B-Plan 6 geht es nun auch weiter. So erhielt die Gemeinde die Zusage, dass der Weg zwischen der ehemaligen Tennisanlage und Schloßstraße jenseits des Torhauses eine öffentliche Widmung bekommen soll, erläuterte Olma. Dadurch sei es möglich, das geplante Neubaugebiet einfacher zu erschließen. Da sich durch die neue Situation auch weiteren Anliegern die Möglichkeit zur baulichen Entwicklung eröffnet, wurde der Auslegungsbeschluss zur Aufstellung für den B-Plan 6 zurückgestellt. „Wer dort noch Interesse zur Entwicklung hat, muss sich zügig melden“, so Olma. „Deadline ist am 17. Dezember. Ziel ist die Erschließung in 2019.“ Beschlossen wurde zunächst die Aufhebung des alten Aufstellungsbeschlusses sowie die Neuaufstellung. Zurückgestellt wurde die Entwurfsauslegung, da dort noch Ergänzungen möglich sein sollen.