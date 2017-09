Neuer Glanz für alten Swing

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Für die Jahresplanung der Jazzfreunde in der Region ist das erste Septemberwochenende geblockt. Die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde lässt an den Jazztagen seit 1990 in ununterbrochener Folge Hochkaräter des Genres aufspielen, die man sonst kaum zu hören bekommt. Die Kontakte der Kulturstiftung um den früheren Leitenden Kreisverwaltungsdirektor Hans-Heinrich Blunck müssen hervorragend sein. Wie sonst kann es gelingen, beispielsweise mit dem Schweizer Charly Antolini einen der besten Schlagzeuger Europas ins Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) nach Eckernförde zu holen. Das war vor vielen Jahren, die Fans werden sich an den legendären Auftritt erinnern. Oder wie am vergangenen Freitagabend die international ausgezeichnete Bochumer Combo „Echoes of Swing“. Colin T. Dawson (Trompete und Gesang), Chris Hopkins (Saxophon), Bernd Lhotzky (Piano) und Oliver Mewes (Schlagzeug). Eine hochveranlagte Truppe, die schon seit 19 Jahren in der gleichen Besetzung spielt und auf der Bühne extrem gut funktioniert. Allesamt Könner ihres Faches und als Quartett aus Trompete, Saxophon, Piano und Schlagzeug unwiderstehlich. Jedes der zahlreichen Soli ein Hochgenuss, das Piano-Schlagzeug-Duett „Everything happens to me“ einfach nur wunderschön, das Zusammenspiel der beiden Bläser mit Piano und Schlagzeug hochspannend, mitreißend und absolut überzeugend.

Die Vorschusslorbeeren, die Veranstalter Blunck nach dem vorabendlichen Konzert der Band im Büdelsdorfer Bürgerzentrum zu Beginn verteilte, waren mehr als gerechtfertigt. Die vier Bochumer, offenbar inspiriert von der speziellen Atmosphäre im „Gewächshaus“ TÖZ mit den riesigen Grünpflanzen und den Blick in die umliegende Botanik und den Himmel machten den knapp 100 Zuhörern richtig Spaß. Musikalisch ohnehin auf Top-Niveau, entpuppten sich Bandmitglieder als meisterhafte Arrangeure von Stücken alter Swing- und Jazzlegenden von Peggy Lee bis Stan Getz, von Chet Baker bis Bix Beiderbecke (1903-1931), dem legendären Kornettisten aus den USA, der nur 28 Jahre alt wurde. „BIX – A Tribute to Bix Beiderbecke“ heißt eine der inzwischen acht CDs, die in der Fachwelt und beim Publikum für Furore gesorgt hat. Die von „Echoes of Swing“ arrangierten Stücke wirken dabei wie ein Jungbrunnen auf die Jazz-Klassiker, hauchen ihnen neues, frisches, schräges Leben ein. „Old Man River“, „Russian Lullaby“ oder „Ragtime Dance“ werden garniert mit großartigen Eigenkompositionen wie „Ballett of the Dunes“. Selbst die kleine Bühne vor der schlichten Sperrholzkulisse im TÖZ konnte der ansteckenden Spielfreude keinen Abbruch tun, die in der Lage ist, einen Charlston problemlos in einen Walzer zu verwandeln, und umgekehrt.

Die Kreis-Kulturstiftung hat wieder einmal alles richtig gemacht. Und „Echoes of Swing“ hat viele neue Fans im Norden dazugewonnen.

von Gernot Kühl

erstellt am 05.Sep.2017 | 11:35 Uhr