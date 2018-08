Wechsel : Neuer Chef von 130 Lehrern

Marc-Olaf Begemann als neuer Schulleiter des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal begrüßt.

von her

21. August 2018, 11:26 Uhr

Auf der Internetpräsenz des Berufsbildungszentrums (BBZ) am Nord-Ostsee-Kanal grüßt noch Vorgängerin Monika Boye. Doch nach zehn Jahren als Schulleiterin und Geschäftsführerin gibt sie den Staffelstab weiter. Mit Beginn des neuen Schuljahres übernimmt Marc-Olaf Begemann den Posten an der Spitze des BBZ.

Zur Einsetzungsfeier am Freitagnachmittag hatten sich in der Herrenstraße neben Vertretern aus Wirtschaft, Politik, und von den Kammern auch das große Kollegium und die Familie des neuen Schulleiters eingefunden, um ihm die besten Wünsche mit auf den neuen Berufsweg zu geben. Begemann ist bereits seit zehn Jahren in der Herrenstraße tätig, unterrichtete die Fächer Bautechnik und Englisch. Zudem war er Abteilungsleiter für Bildungslehrgänge. Im März hatte sich der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums für den Rendsburger als Nachfolger von Monika Boye ausgesprochen. Vom Kieler Bildungsministerium wurde diese Entscheidung bestätigt.

Vor den Glückwünschen für den neuen Mann an der Spitze würdigte Kreispräsidentin Juliane Rumpf zunächst aber die Verdienste der Vorgängerin. Boye habe ihren Beruf „fachlich super“ und stets „praxisorientiert“ ausgeübt und sei für ihren „lockeren Umgang mit den Menschen, aber auch ihre direkte Art“ bekannt gewesen. Besonders ausgezeichnet habe sie sich durch ihre „Zuneigung zu Beruf und zu den Schülerinnen und Schülern“. Rumpf dankte abschließend der ehemaligen Schulleiterin für das große Engagement. Dem Nachfolger gab sie einen guten Rat: „Bleiben Sie, trotz ihrer neuen Aufgabe, Pädagoge, Ansprechpartner und Lehrer.“

Bevor Ursula Dollinga vom Bildungsministerium die Einsetzungs-Urkunde überreichte, richtete sie ebenfalls ihre Worte an den zukünftigen Schulleiter und hob dabei die berufliche Laufbahn Begemanns hervor. Der setzt mit den neuen Posten eine familiäre Tradition fort, da beide Elternteile Leiter von berufsbildenden Schulen gewesen sind. Die Auslandsaufenthalte in England und Kanada, die Berufsausbildung zum Zimmerer und das Referendariat an der Beruflichen Schule für Bautechnik in Hamburg – all das sei wertvolles Kapital. Neben der Erfahrung werfe Begemann zusätzlich eine große Portion Ehrgeiz und außerordentliche Belastbarkeit mit in die Waagschale. Zur Urkunde überreichte Dollinga dem neuen Schulleiter den Druck eines Gemäldes von Emil Nolde – Blumen als Analogie zu einem „herrlich blühendes Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“.

Begemann, der nun das BBZ in der Herrenstraße mit seinen 3200 Schülern und 130 Lehrkräften leitet, bedankte sich für die Glückwünsche und bei seiner Vorgängerin. Er selbst sehe die Schule als „Dienstleister von Gesellschaft und Wirtschaft.“ Die Veränderungen in der Welt müssten in konkretes pädagogisches Handeln umgesetzt werden. Als Beispiele nannte er die Digitalisierung und die Integration von jungen Migranten. Seine Fähigkeit, Probleme alleine zu lösen und auch seine Kreativität hätten allerdings Grenzen. Von daher sei der Einsatz aller Involvierten notwendig. Aus diesem Grund richtete Begemann zum Abschluss das Wort an das Kollegium: „Sie sind die Experten. Lassen Sie die Schule mit ihren Ideen und ihrem Engagement leben.“

Neben der lehrenden Tätigkeit war der neue Schulleiter für die SPD als Vorsitzender des Rendsburger Bauausschusses und Mitglied der Ratsversammlung tätig. Ob er die Kommunalpolitik bereits vermisse? „Nein“, sagt Begemann entschieden, „aber ich verfolge sie noch.“