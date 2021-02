Flammen im Linienbus : Neuer Bus brennt bei Pause am Damper ZOB aus

Feuerwehren löschen brennenden Bus am Damper ZOB. Vermutlich technischer Defekt als Ursache. Keine Passagiere an Bord.

Damp | Ein Omnibus der Autokraft ist am Montagvormittag auf dem Gelände des ZOB in Damp-Vogelsang ausgebrannt. Nach Auskunft der Polizei hatte ein 32-jähriger Passant gegen 10.25 Uhr bei einem geparkten Bus in der Straße Am Sportplatz im Heckbereich, wo sich de...

