Neues aus Holzdorf : Neue Wählergemeinschaft tritt an

vergrößern 1 von 2 Foto: Fries 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 18.Nov.2017 | 06:41 Uhr

Sie wollen etwas bewegen, ihre Dorfgemeinschaft mit gestalten, sich einsetzen für Respekt untereinander und für politische Transparenz sorgen. Ein eindeutiges Votum für die Initiatoren Manfred Ost und Bernd Knuth brachte die Gründungsversammlung in der Gaststätte Blumenthal in dieser Woche.

Nach eingehender Diskussion über die Vorstellung und die Gründe einer politischen Alternative zur Kommunalwahl 2018 fanden sich 15 Bürger zusammen und gründeten die Freien Wähler Holzdorf. Sie machten deutlich, dass eine Opposition zur bestehenden zehnköpfigen Fraktion der „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“ in der künftigen Gemeindevertretung notwendig sei.

Vorangegangen war ein Info-Abend, der mit 40 Teilnehmern auf großes Interesse stieß. Nicht alle Bürger würden sich in der Gemeindepolitik wiederfinden. „Wir möchten wieder gehört und respektiert werden“, lautete eine Forderung. Knuth und Ost wünschen sich Bürger, die sich engagieren: „Denn nur gemeinsam kann man etwas bewegen und eine breite Basis schaffen.“

Zielgerichtet wird zur ersten offiziellen Versammlung der „Freien Wähler Holzdorf“ am 14. Dezember um 19.30 Uhr in die Gaststätte Blumenthal eingeladen. Dann werden die inhaltlichen Themen und die Positionen erarbeitet. Klar ist, in Holzdorf gibt es nun eine weitere Wählervereinigung, die zur Kommunalwahl am 6. Mai 2018 in der Gemeinde antreten wird. Interessierte Bürger aus allen Ortsteilen können sich gerne an die Initiatoren wenden.