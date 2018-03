Kleingärtnerverein : Neue Vorsitzende für die Kleingärtner

Alexandra Kahlstorff hat den Vorsitz des Kleingärtnervereins Eckernförde übernommen. Hermann Brütt hat das Amt nach zwölf Jahren abgegeben.

von Arne Peters

27. März 2018, 15:52 Uhr

Eckernförde | Die Eckernförder Kleingärtner haben eine neue Vorsitzende: Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Alexandra Kahlstorff hat Hermann Brütt abgelöst. Ihr Amt hat Daniel Hagemann übernommen.

Zwölf Jahre lang hat Hermann Brütt die Geschicke des Vereins gelenkt. In seine Zeit fällt unter anderem die Einführung von Sozial-, Frauen- und Weltgärten sowie die obligatorische Laubenversicherung. Zuvor war er schon als Obmann, Beisitzer und Rechnungsführer im Verein tätig. Aus gesundheitlichen Gründen trat er nicht wieder zur Wahl an. Er dankte besonders den Obleuten für die Zusammenarbeit und appellierte an die Mitglieder, sich zu engagieren: „Ehrenamtler halten das Vereinsleben aufrecht. Es gibt genügend Vereine, die dicht machen, weil sich niemand für diese Arbeit findet.“

Damit hatte der Kleingärtnerverein jedoch kein Problem: Mit Kurt Lißmann fand sich während der Versammlung neben Daniel Hagemann ein zweiter Kandidat für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Auch Freiwillige für die Tätigkeit als Beisitzer fanden sich mehrere. So wurde Lena Jahns neu gewählt, in seinem Amt bestätigt wurde Winfried Kühl.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen leitete Hermann Brütt die Abstimmung über eine neue Vereinssatzung, die einige Änderungen enthält: Zum Beispiel sollen künftig bei dem Tod eines Vereinsmitglieds Familienangehörige 1. Grades ein Vorrecht auf das Pachten der Parzelle erhalten. Zum Beantragen einer außerordentlichen Sitzung sollen zudem ab sofort die Unterschriften von einem Zwanzigstel aller Mitglieder genügen (bisher ein Zehntel), und Obleute sollen künftig zum erweiterten Vorstand gehören. Die neue Satzung wurde einstimmig von den 72 wahlberechtigten Mitgliedern, die zur Versammlung erschienen waren, angenommen.

Hermann Brütt wies auf die Erfolge des Vereins im vergangenen Jahr hin. So seien fünf der Eckernförder Anlagen im Kreiswettbewerb unter die ersten sechs Plätze gekommen. Und dank des von Mitgliedern gebauten 700 Meter langen Zauns in der Kolonie Süderhake II gebe es auch keine Beschwerden mehr über Wildschweinschäden. Kritisiert wurde die Zahlungsmoral einiger Mitglieder, wie Rechnungsführer Sönke Jensen ausführte. „Insgesamt kommen wir auf 18 Prozent Nichtzahler, das sind 104 Mitglieder. In der Kasse fehlen damit 8000 Euro.“ Umzüge der säumigen Mitglieder und die damit verbundene Adressenforschung würden viel Zeit in Anspruch nehmen. Hermann Brütt: „Wir müssen überlegen, ob wir zukünftig nicht das Gericht einschalten.“

Alexandra Kahlstorff kündigte am Ende der fünfeinhalbstündigen Sitzung an, mehr junge Menschen für den Verein gewinnen zu wollen. Das Durchschnittsalter der Mitglieder sei 65. „Deshalb müssen wir jungen Leuten die Vorteile eines Kleingartens nahebringen.“

> Den Johannes-Weidemann-Pokal für ihr kleingärtnerisches Engagement erhielt Herta Voigt, die auch von 2000 bis 2013 stellvertretende Vorsitzende des Vereins war. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Johannes Clausen, Walter Sperling, Werner Pachan und Harald Mentrup geehrt. 40 Jahre Mitglied ist Heinz Kirschnick.