Storchenfest in Ascheffel : Neue Tanzgruppe für die Roten Kappen

Beim Storchenfest des Karnevalsverein präsentierte sich erstmals die neue Tanzgruppe

von shz.de

10. September 2018, 15:06 Uhr

Wenn am 11.11. auch in Ascheffel die närrische Zeit beginnt , dann sind die Roten Kappen ganz in ihrem Element. Gleich zu drei Festen lädt dann der Karnevalsverein ein. Aber schon jetzt, acht Wochen vorher, laufen die Vorbereitungen bei den Kappen. Auf dem Storchenfest am Sonnabend stellten sich die Karnevalisten auf dem Bürgermeister-Petersen-Platz vor. Die Roten Kappen, die 1966 durch einen Männergesangsverein aus Ascheffel und Hütten entstanden sind, präsentierten ihre neue Kindertanzgruppe. Hier tanzen Mädchen und Jungen von elf bis 15 Jahren unter Leitung von Katrin Lewinski. Auf dem Programm stehen moderne Tänze wie HipHop und Shufflen. „Wir wollen verschiedene Dinge ausprobieren“, kündigte Katrin Lewinski an. Trainiert wird montags von 17 bis 18.30 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte. Beim Storchenfest hatten die Mädchen und Jungen ihren ersten Auftritt.

Neben der Darbietung der Tanzgruppe gab es unter anderem Kinderschminken und Seifenblasen. Bei einem Schätzspiel musste erraten werden, wie viele Kamelle in einem Glas waren. Es waren 189. Wer dies möglichst genau schätzte, konnte ein Gesellschaftsspiel gewinnen.



Kappenfest am 2. Februar im „Athos“





„Es geht vor allem um gemütliches Beisammensein“, sagte der Schriftwart und amtierende Prinz der Roten Kappen, Claus Nielsen, und berichtete von einem sehr schönen Fest. Die Veranstaltung sei dazu gedacht, um Freunden der Roten Kappen auch in der Jahreszeit, wenn gerade kein Karneval gefeiert wird, etwas zu bieten.

Jürgen und Gisela Musal verbringen in Ahlefeld ihren Urlaub. „Wir finden es hier sehr schön“, sagte Jürgen Musal. Dass es am Sonnabend immer wieder regnete, störte die beiden Duisburger nicht: „Das Wetter gehört zu Schleswig-Holstein“, sagte er. Sie seien schon oft nach Ascheffel gefahren, um die Störche zu sehen. In diesem Jahr waren sie etwas zu spät: Die Tiere haben das Nest hoch oben über dem Bürgermeister-Petersen-Platz schon verlassen.

Die nächsten Termine der Roten Kappen stehen schon fest: Am 2. Februar 2019 wird im Restaurant Athos Karneval gefeiert. Am 9. Februar 2019 steht der Kinderkarneval im Kalender, und am 16. Februar 2019 findet der Karnevalsnachmittag statt.

Weitere Informationen unter www.rote-kappen.de.