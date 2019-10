Eckernförde : Neue Stipendiaten im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus

Die Künstler Silke Silkeborg, Daniel Kuge und Mijn Hyun bringen beschäftigen sich mit Kunst zwischen Nachtmalerei und Schreikiste.

von Arne Peters

23. Oktober 2019, 17:45 Uhr

Eckernförde | Bei dem einen werden Gegenstände zur rätselhaften Ästhetik, bei der anderen werden die Betrachter zum Teil des Kunstwerks. Und die dritte schleicht nachts aus dem Haus, um die Dunkelheit zu malen. Drei neue Stipendiaten füllen das Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus in der Ottestraße mit Leben und vollkommen unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen.

Jährlich bewerben sich 300 Kulturschaffende um ein Stipendium, zehn oder elf werden genommen, die jeweils für zwei bis vier Monate in den vier Ateliers leben dürfen. Die Unterkunft ist frei, es gibt ein Taschengeld. Die Stipendiaten sollen sich voll auf ihre Kunst konzentrieren können. Das Künstlerhaus wird vom Land gefördert – und vom Förderkreis, dessen Vorsitzende Jutta Johannsen ist.

Eine der Stipendiatinnen ist Silke Silkeborg aus Hamburg. Sie beschäftigt sich mit Phänomenen in der Nacht über das Medium der Malerei. Kurz: „Ich male die Nacht in der Nacht.“ Ihr erster Weg führte sie in einen Wald bei Neumond, wo sie, mit einer kleinen Lampe ausgestattet, das Dunkel malte. Später faszinierten sie Spiegelungen auf nächtlicher Wasseroberfläche, Leuchtkäfer, das Licht von Städten und hell beleuchtete Industrieanlagen. „Alles, was leuchtet, wird positiv aufgenommen“, sagt sie. Doch Beleuchtung kann es auch übertreiben: „Blendungen machen aggressiv.“ Ein 3,60 x 8 Meter großes Bild, das solche Blendungen in Form von Verkehrslicht zeigt, hängt zurzeit im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Während ihrer drei Monate in Eckernförde wendet sie sich wieder den Wasserspiegelungen zu. Wer also nachts am Hafen eine Malerin mit Stirnlampe auf dem Boden sitzend vorfindet, sollte sich nicht wundern.

Ganz anders in seinem künstlerischen Ansatz ist Daniel Kuge, der noch bis Ende Januar in Eckernförde bleibt. Der 34-Jährige aus Braunschweig lässt sich von Gegenständen inspirieren, die er als Gemälde oder Skulptur so vereinfacht und ästhetisiert, dass ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr zu erkennen ist. Der Betrachter soll ins Grübeln kommen. „In Eckernförde will sich Daniel Kuge von der Marine inspirieren lassen. Ein U-Boot aus der Nähe zu sehen, wäre ihm ein neues Kunstwerk wert.

Kein U-Boot, sondern ein Strandkorb wird wahrscheinlich in Mijn Hyuns nächstem Werk vorkommen. Das Augenmerk der 35 Jahre alten Südkoreanerin liegt auf der Interaktion. „Die Besucher sollen in meinen Ausstellungen aktiviert werden.“ So hat sie schon eine „Schreikiste“ erfunden: Das Schreien aktiviert einen Film im Rücken des Schreienden. Die Betrachter müssen sich ablösen, wenn jeder einmal den Film sehen möchte. Auch das 500-Liter-Fass mit dem Loch bringt die Ausstellungsbesucher zum Kommunizieren. Jeder muss einmal mit dem Finger das Loch zuhalten. Im besten Falle ist das Fass am Ende des Tages noch voll.