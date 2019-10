Eckernförde : Neue Schülerruderriege an der Peter-Ustinov-Schule

Schüler des 12. Jahrgangs gründen ein neues Sportangebot.

von Gernot Kühl

07. Oktober 2019, 08:48 Uhr



Bereits im Frühjahr entstand die Idee, es der Jungmannschule gleich zu tun und ebenfalls eine Schülerruderriege in Zusammenarbeit mit dem Eckernförder Ruderclub zu gründen. Die Idee kam sowohl beim Ruderclub-Vorstand als auch bei der Schulleitung gut an, bei einem ersten vorsichtigen Nachfragen bei einigen Schülern gab es gleich eine große Zustimmung und viel Interesse. Etwas schwieriger war es einen geeigneten und mit den nötigen Ausbildungszertifikaten ausgestatteten Trainer oder eine Trainerin unter den Sport-Lehrkräften der Peter-Ustinov-Schule zu finden. Aber auch das gelang nach den Sommerferien, denn Lasse Möller, ein noch junger Sportlehrer, fand Gefallen an der Idee und sagte zu.

Nun konnte es losgehen, schon bei der ersten konkreten Nachfrage meldeten sich elf Schüler aus dem 12. Jahrgang. Gar nicht so einfach für Lasse Möller, gehen doch in ein Ruderboot maximal vier Ruderer und der Trainer. Aber man wollte auch keinen der Interessierten ausgrenzen und so sprangen gleich einige erfahrene Ruderer des Eckernförder Clubs dazu und zusammen können nun alle Schülerinnen und Schüler in mehreren Booten gleichzeitig ausgebildet werden.

Nach dem ersten Kennenlernen der Boote, dem Lernen der vielen Ruder-Fachbegriffe und der Theorie des Ruderns ging es am Montag zur praktischen Ausbildung auf das Wasser. Und sie schlugen sich gut, die jungen Ruderer und bei diesem Mal eine Rudererin. Aller Anfang ist schwer, der Start am Eckernförder Strand mit der am Montag doch etwas raueren See gelang nur holperig, aber er gelang. Es gab keine unfreiwilligen Badeaktivitäten und beide Ruderboote kamen vom Strand weg in die windseitig etwas ruhigeren Bereiche des Hafens.

Auf abendliche Nachfrage waren alle Schüler begeistert und wollen weitermachen, die krankheitsbedingt ausgefallenen restlichen Mitglieder der „ersten“ Gruppe werden am nächsten Montag wieder dabei sein. Und alle hoffen nun natürlich auf noch gutes Ruderwetter bei zum „Abrudern“ am 12. Oktober und damit der Winterpause. Und für das Frühjahr haben sich schon weitere Schüler der Peter-Ustinov-Schule für den Rudersport interessiert gezeigt.



Michael Baum