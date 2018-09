Neue Rekorde und viel Lob aus der Fachwelt

von Gernot Kühl

17. September 2018, 17:35 Uhr

Green Screen 2018 war in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmefestival. Es gab einen Besucherrekord, einen Rekord bei den eingereichten Filmen und jede Menge Lob aus der Fachwelt. Die Festivalmacher (v. l.) Dagmar Behn,, Michael van Bürk, Martin Krohn, Markus Behrens, Maike Juraschka, Carsten Füg und Ulrike Lafrenz zogen gestern eine erste Bilanz und blickten in die Zukunft. Das bereits feststehende Plakatmotiv für das Festival 2019 vom 11. bis 15. September zeigt eine Ameise, die sich an einem Grasholm emporzieht. Seite 7