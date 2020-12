Eckernförde : Neue Lichtinstallationen auf den Kirchendächern von St. Nicolai und Borby

In der dritten Adventwoche leuchtet die neue Botschaft „Fasst Mut“ auf.

von Arne Peters

17. Dezember 2020, 13:42 Uhr

Eckernförde | Die leuchtenden Adventsgrüße auf den Gebäuden der Borbyer und St.-Nicolai-Kirche tragen in der dritten Advent-Woche die Überschrift „Fasst Mut“ nach der Stelle im Lukas-Evangelium: „Richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe.“

Lichtershow täglich von 16 bis 22 Uhr

Die Dächer beider Kirchen werden seit dem 1. Dezember täglich von 16 bis 22 Uhr mit Botschaften angestrahlt. „In diesem Jahr, das durch die Corona-Pandemie in vielfacher Weise von Einschränkungen, Verlust und Verzicht geprägt ist, wollen wir mit diesem gemeinsamen Projekt unserer beiden Kirchengemeinden in der Adventszeit und zu Weihnachten Hoffnung und Licht teilen“, so Pastor Ole Halley. Die Installationen stammen von der Hamburger Lichtkünstlerin Katrin Bethge und ihrer künstlerischen Mitarbeiterin Maj-Lene Tylkowski. An Heiligabend wird ein weihnachtliches Motiv die Menschen begrüßen. Das Projekt „Schaffe Licht in dunkler Nacht“ ist Teil der Aktion #hoffnungsleuchten der Nordkirche.