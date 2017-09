Willers-Jessen-Schule im Stadtzentrum : Neue Ideen und Konzepte gefragt

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 23.Sep.2017 | 06:17 Uhr

Eckernförde | Das Nutzungskonzept ist beschlossen, wird aber bis auf weiteres aus Kostengründen nicht umgesetzt. Der Umbau für den Einzug der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, den städtischen Kindergarten Mitte und für kulturelle Zwecke würde 6,15 Millionen Euro kosten. Zuviel für die Ratsversammlung, die das Projekt im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf der Prioritätenliste ganz weit hinten einstufte. Nachdem die Stadtverwaltung einen Schwammbefall festgestellt hatte und auch brandschutztechnisch nachgerüstet werden musste, hat die Stadt die Willers-Jessen-Schule „nachnutzungsneutral saniert“, erklärte Bürgermeister Jörg Sibbel gegenüber unserer Zeitung.

Die geräumte Willers-Jessen-Schule – ein imposanter Bau im Stadtzentrum, dessen Entwurf 1893 auf der Weltausstellung in Chicago den 1. Preis gewann –, steht also leer. Seit Sommer 2014. Nur der Tanzclub Eckernförde nutzt die im Dachgeschoss befindliche frühere Aula für Walzer und Cha Cha Cha. Zwischendurch war das Schulgebäude in der Flüchtlingskrise 2015 als „Überlaufventil“ angedacht. Nach dem Abflauen der Flüchtlingswelle stellt sich wieder die Zukunftsfrage – es besteht Handlungsbedarf. „Wir müssen erneut in einen Dialog gehen“, sagte der Bürgermeister. So müsse beispielsweise entschieden werden, ob das Gebäude in städtischem Eigentum bleiben soll, „oder ob es möglicherweise die Vorstellung in der Politik gibt, unter bestimmten Voraussetzungen mit einem auch im städtischen Interesse liegenden Nutzungskonzept vielleicht doch einer Veräußerung näherzutreten“.

Der Bürgermeister zeigte sich offen für neue Anregungen und Ideen zur künftigen Nutzung der Willers-Jessen-Schule. „Wir sind offen, werden aber alle Vorschläge hinsichtlich der Folgekosten bewerten müssen.“ Denkbar seien unterschiedliche Nutzungen unter Einbeziehung auch der Turnhalle und des Vorplatzes.