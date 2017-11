Zukunft im Ort : Neue Ideen: „Ein Schatz für Holzdorf“

vergrößern 1 von 2 Foto: Jeß 1 von 2

von Dirk Steinmetz

erstellt am 02.Nov.2017 | 06:45 Uhr

Holzdorf | Ein Gemeindebrief oder eine andere Form der regelmäßigen Kommunikation stehen ganz oben auf einer Wunschliste, die als Ergebnis des zweiten Zukunftsworkshops der Gemeinde Holzdorf festgehalten wurde. 25 Bürger beteiligten sich am Sonntagnachmittag an der Veranstaltung, zu der die Wählergemeinschaft Bürger für die Gemeinde Holzdorf in die Sporthalle eingeladen hatte. „Wir ziehen ein sehr positives Fazit“, sagte Mitorganisator Gerd Boll. Henning Jeß, Vorsitzender der Wählergemeinschaft und ebenfalls Organisator, war von den Ergebnissen begeistert. „Da hat die Gemeinde einen Schatz erhalten“, sagte er und meinte die große Fülle an Ideen und Anregungen, die an fünf Thementischen zusammengetragen wurden. Je 15 Minuten wurde unter Moderation von Tischleitern zu Themenkomplexen diskutiert:

>1. Breitband-Verkehr-Energieversorgung

>2. Wie die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr sichern?

>3. Wie kommen wir zu einer neuen Gemeindevertretung 2018?

>4. Wie kommunizieren und informieren wir?

> 5. Zukunft der Sporthalle in Seeholz? Jugend-Kultur-Sport.

Anders als beim ersten Zukunftsworkshop 2014 waren nun nur fünf statt neun Thementische vorbereitet. „Neun Themen waren zu viel“, sagte Boll und betonte, dass sie ihr Ziel, die Bürger an die Themen der Gemeinde heranzuführen, erreicht hätten. „Die Bürger haben sich eingebracht und viele Ideen vorgestellt. Nicht alles lässt sich umsetzen, aber es sind gute Ansätze“.

> 1.: In diesem Komplex wurde die Sorge laut, dass die nötige Quote von mindestens 60 Prozent der Haushalte für den Breitbandnetzausbau durch den Zweckverband der Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee und Kappeln nicht zusammen kommen könnten, weil möglicherweise ältere Bürger keinen Nutzen darin sähen. Daher soll es speziell für Ältere Infoveranstaltungen geben. Sachlich aufgegriffen wurde der Straßenausbau, wobei die Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge als gerechter empfunden wurde.

> 2.: Hier stand die Frage im Vordergrund, was können die Gemeinde und jeder Bürger tun, um den Erhalt der Feuerwehr zu sichern. „Es ist gut, hier aktiv zu werden, wobei es derzeit kein Nachwuchsproblem gibt“, wandte Jeß ein. So könnten mehr Kinder und Erwachsene über die Technik-Schiene der Feuerwehr angesprochen werden. Genannt wurden auch Patenurkunden für Kinder, um eine Bindung zur Feuerwehr aufzubauen. Zugleich wurde eine finanzielle Förderung bei der Erlangung von Führerscheinen für die Einsatzfahrzeuge vorgeschlagen. Ein Bürger schlug vor, dass jeder Gebäudeeigentümer an sich passives Fördermitglied der Wehr sein müsste.

> 3.: Hier war auffällig, dass viele Bürger nicht über die kommunalpolitischen Möglichkeiten und Wege informiert sind, so Jeß. So sollen Infoabende helfen, um über die Möglichkeiten und Aufgaben der Gemeindevertretung aufzuklären, berichtete Boll. Angeregt wurde an dem Thementisch auch eine breitere Interessenvertretung, beispielsweise durch parteilose Listen oder weitere Wählervereinigungen.

> 4.: Hier war die klare Botschaft, dass die Bürger gerne so etwas wie einen Gemeindebrief im Briefkasten hätten. Dort könnten Termine und Themen vorgestellt werden. Vor allem aber böte so ein Medium die Chance, über die bereits vorhandene Vielfalt von Angeboten im Ort zu informieren. So fehle es heute oft am Wissen, wer, was,wann, wo anbietet. Dies wurde besonders deutlich an der Nutzung der Sporthalle und am Jugendraum an der Halle.

> 5.: Nach dem Wegfall des Saals im Gasthaus Blumenthal fehlt ein Raum für Feiern und Veranstaltungen, aber auch für Kurse und Treffen der Bürger. Jeß: „Es wurde der Wunsch nach einer Bürgerbegegnungsstätte für Veranstaltungen oder private Feiern laut.“ Offen blieb die Frage, ob die Jugend Bedarf an einem Treffpunkt habe – es war keine Jugend am Workshop beteiligt. Die 13- bis 18-Jährigen sollen in einer separaten Veranstaltung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen befragt werden.

Die „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“ werden bei ihrer nächsten Sitzung über die Ideen beraten und an Leitbildern für Holzdorf 2018 bis 2022 arbeiten.

Die zusammengetragenen Ergebnisse der Thementische stellt die Initiative gerne Interessierten zur eigenen Auswertung zur Verfügung, betont Jeß „es ist der Schatz aller Bürger“.