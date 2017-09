Haus : Neue Gesichter und neue Öffnungszeiten

vergrößern 1 von 2 Foto: ape 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 08.Sep.2017 | 05:45 Uhr

Eckernförde | Es gibt neue Gesichter im Team der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt „Haus“ an der Reeperbahn: Nachdem die Freiwilligendienstler Felix Kilian und Leon Martin ihren Dienst beendet haben, sind seit dem 1. September Weronika Skwarek (20) und Marie-Luise Bäcker (18) zu dem Stammteam um Einrichtungsleiterin Nadine Förtsch dazugestoßen. Sie helfen den Erziehern Zeynep Möckel und Thoren Kohlweyer ein Jahr lang bei der täglichen Arbeit.

Dazu gehört neben der Betreuung des Kommunalen Kinos auch die Betreuung Jugendlicher. Sie helfen bei Veranstaltungen und betreuen Projekte. Beide haben ähnliche Motive für ihren Dienst: „Ich konnte mich nach der Schule nicht entscheiden, ob ich beruflich in den sozialen oder den medialen Bereich gehen soll“, sagt Marie-Luise Bäcker, die aus Kosel kommt und in diesem Jahr ihr Abitur an der Jungmannschule abgelegt hat. „Hier habe ich Einblicke in beide Bereiche.“ Sie hofft, dass ihr der Bundesfreiwilligendienst bei ihrer Entscheidung helfen wird. Auch Weronika Skwarek aus Flensburg erhofft sich durch ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Hilfe bei der Entscheidung für eine berufliche Zukunft im pädagogischen oder politischen Bereich. Denn das „Haus“ richtet auch Gesprächskreise aus, in denen es um politische Themen geht, und mischt sich bei Jugendthemen in die Lokalpolitik ein. Die zwei Freiwilligendienstler sind für das „Haus“ unabdingbar. „Früher hatten wir zwei Zivildienstleistende und einen FSJler, also noch einen Helfer mehr“, so Nadine Förtsch.

Dafür ist vor fast eineinhalb Jahren die 14-Stunden-Stelle von Zeynep Möckel eingerichtet worden. Das war, nachdem Nadine Förtsch lange Zeit als einzige Pädagogin in der Einrichtung tätig war, weil der Erzieher Gorden Frey erkrankt war. In der Zeit kamen besonders viele Flüchtlinge ins „Haus“, die sich zum Teil auch mal stritten. „Das war allein nicht mehr zu bewältigen.“ Zeynep Möckels Schwerpunkt liegt in der Integration. Sie hat einen türkischen Hintergrund und ist bei den Flüchtlingen akzeptiert und angesehen. Ihre Stelle steht zur Disposition: Stattdessen soll eine neue Stelle mit 19,5 Stunden geschaffen werden, auf die sich Zeynep Möckel auch beworben hat.

Vor einem Jahr dann wurde Thoren Kohlweyer als Krankheitsvertretung von Gorden Frey angestellt – mittlerweile hat er die Stelle ganz übernommen.

Das „Haus“-Team hat sich also gefunden und eingespielt. Auf Anfragen von Hausbesuchern hat es jetzt die Öffnungszeiten geändert. „Viele Schüler haben gefragt, ob wir nicht früher öffnen können, damit sie gleich von der Schule zu uns kommen können“, erklärt Nadine Förtsch. Gleichzeitig seien die Busverbindungen am Abend so ungünstig, dass sich die alten Öffnungszeiten bis zum Teil 24 Uhr überholt hätten. Jetzt hat das Haus dienstags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis sonnabends von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Bei Veranstaltungen können die Zeiten abweichen.

Und auch die Kinozeiten sind auf den vielfach geäußerten Besucherwunsch nach vorn geschoben worden: Jetzt finden die Vorstellungen mittwochs bis freitags um 19 Uhr und sonnabends weiterhin um 16 Uhr statt.