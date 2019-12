Collegium vocale Dänischer Wohld : Neue Chorleiterin setzt interessante Akzente

Das Collegium vocale Dänischer Wohld stimmte die 300 Besucher auf Weihnachten ein.

19. Dezember 2019, 16:53 Uhr

Gettorf | Jessica Wenzel aus Holtsee hat das Collegium vocale Dänischer Wohld zum ersten Mal erlebt und ist begeistert. „Jetzt kann es Weihnachten werden.“ Die 38-Jährige singt selbst in der Kantorei Sehestedt.

Zum Konzert nach Gettorf hatte sie sich auf den Weg gemacht, weil ihr eigener Chorleiter zum Collegium vocale gehört. Gefallen haben ihr „die schönen Lieder, die gute Mischung und dass viele typische alte Weihnachtslieder gesungen wurden. Es war total harmonisch und man hat gemerkt, dass sich der Chor sehr gut auf das Konzert vorbereitet hat. Das Konzert war eine sehr gute Einstimmung auf Weihnachten.“

Begeistert wie sie waren noch gut 300 andere Besucher des Weihnachtskonzertes des Collegium vocale Dänischer Wohld, unter ihnen Stammgäste, aber auch Besucher, die zum ersten Mal dabei waren. Auch Nicol Freis (57) aus Mönkeberg war zum ersten Mal bei einem Konzert des Chors. Eine Arbeitskollegin singt im Chor und hatte ihn eingeladen. Er war des Lobes voll: „Schöne Lieder und schöne Kirche.“

Dabei hat der kleine Kammerchor, dessen Mitglieder unter anderem aus Rendsburg, Kiel und Schleswig zur Probe nach Gettorf fahren, turbulente Zeiten hinter sich. So musste der Chor gleich mehrmals kurz hintereinander einen Chorleiterwechsel, bedingt durch Krankheit und Familienpause, verkraften.

Seit August 2019 leitet Gertrud Schäfer den Chor, gerade genug Zeit für die intensive Vorbereitung auf das diesjährige Weihnachtskonzert. Schäfer arbeitet hauptberuflich als Ökumene-Pastorin im Kirchenkreis Plön-Segeberg und ist stellvertretende Pröpstin. Musik gehört seit ihrer frühen Kindheit zu ihrem Leben, sowohl als Chorsängerin, Organistin und Chorleiterin, aber auch als Sängerin und Pianistin einer Band.

Im Sommer hörte die vielseitige Musikerin selbst zum ersten Mal den Chor und war begeistert von dessen Qualität. Und sie hörte davon, dass eine neue Chorleiterin gesucht wird. So kamen beide zusammen und präsentierten ein ausgesprochen gelungenes Ergebnis ihrer noch jungen Zusammenarbeit. Dabei gab es auch neue Akzente, wie einige Orgelstücke zwischen den Weihnachtsliedern, zwei weihnachtliche Geschichten und mehr Mitsingelieder als bei früheren Konzerten. Der Kammerchor Collegium vocale Dänischer Wohld besteht seit 15 Jahren und derzeit aus 28 Mitgliedern. Er probt zwei- bis dreimal im Monat in der Mühle Rosa in Gettorf und freut sich über neue Mitglieder, insbesondere über Männer.







Weitere Infos zum Chor und Kontakt gibt es unter www.collegium-vocale-daenischer-wohld.de