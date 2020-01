Eckernförde : Neue Ausstellung des NaKu-Vereins im Atelierhaus Carlshöhe

Ursula Freiwald-Möbius, Claudia Olivia Gillmann, Heidi Kollmeier und Joachim Hendrich zeigen Werke unter der Überschrift „Vor der Geburt der Farben“.

von Arne Peters

16. Januar 2020, 13:28 Uhr

Eckernförde | Der Verein „Natur und Kultur Eckernförde“ (NaKu) zeigt vom 18. Januar bis zum 22. März (Mi, Sa und So jeweils 14 bis 18 Uhr) in seinem Ausstellungsraum „NaKu tube“ auf der Carlshöhe 78 Arbeiten von Ursula Freiwald-Möbius, Claudia Olivia Gillmann, Heidi Kollmeier und Joachim Hendrich. Im Künstlergespräch am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr geben die Künstler selbst dazu Auskunft.

Unter dem Motto „Vor der Geburt der Farben“ stellen Mitglieder des Vereins Arbeiten zum Thema „Winter - Zeit der Stille, Reduktion der Farben und Sichtbarwerden von Strukturen“ ihre Arbeiten im Atelierhaus aus.

„Konzentration auf das Wesentliche, Kräfte sammeln vor dem Beginn eines neuen Zyklus“ soll die Ausstellung bewirken. Auch weil der Winter dieses Mal nicht so farbarm wie früher üblich war, machen die vier Künstler beim Betrachten der Werke sensibel für farbliche Feinwirkungen. Einen großen Kontrast zu den teils großflächigen Arbeiten von Ursula Freiwald-Möbius oder Heidi Kollmeier bietet die feine Präzisionsmalerei von Joachim Hendrich auf vier Adlerfedern. Neu und das erste Mal dabei ist Claudia Olivia Gillmann. „Meine Bilder entstehen im Erspüren, sind medial geführt und zeigen innere Welten.“

Licht ist dabei ein entscheidender Faktor, immer wieder Neues entdecken zu können. Etwa 250 weltweit verteilte Mitglieder hat der Verein. „Alle können hier ausstellen“, erklärt die erste Vorsitzende Marlies Biermann. „Vier von insgesamt 50 Ateliers auf der Carlshöhe stehen unseren Mitgliedern nach Absprache zur Verfügung. Das erklärt auch die große Zahl der Mitglieder. „Wir sind weltweit vernetzt. Arbeiten, die nicht nur in Eckernförde, der Schweiz, Sizilien oder den USA entstehen, werden hier ausgestellt. Wir sind ein Sternpunkt der Kunst, der allen Mitgliedern des Vereins eine Außenstelle ihres Ateliers und einen weiteren Ausstellungsort bietet.“