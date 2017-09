Straßenbau : Neu Seeholz ab Montag dicht

vergrößern 1 von 2 Foto: dis 1 von 2

Holzdorf | Nun geht es los. Nach mehreren Jahren Vorlauf rollen ab Montag, 4. September, die Baumaschinen durch Neu-Seeholz. Die Straße zwischen B 203 und Holzdorf wird ausgebaut. Nachdem Mitte August die Einweisung der Bauausführenden Firma SAW aus Schleswig stattfand, hat die Amtsverwaltung Schlei-Ostsee auch die Anlieger informiert.

Während der Bauarbeiten wird die Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Planung geht von einer Sperrung bis Ende November aus. Die Firma SAW wird die Anlieger informieren, wann sie baubedingt ihr Grundstück nicht mit Fahrzeugen erreichen können. Während dieser Zeit wird gebeten, die Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken. Die Stellplätze am Feuerwehrgerätehaus sind dafür nicht zulässig. Fußläufig sind die Gebäude zu erreichen.

Post und Müllabfuhr sind über die Vollsperrung informiert, teilt das Amt mit. Mitarbeiter von SAW werden die Mülltonnen der Anlieger mit Aufklebern beschriften, am Abfuhrmorgen einsammeln, in Seeholz beim Feuerwehrhaus abstellen und nach der Leerung wieder zurück bringen. Gleiches gilt für die gelben Säcke. Damit es gelingt, müssen die Tonnen am Abend vor den Abfuhrterminen vorm Grundstück stehen.

Da auch die Bushaltestelle während der Bauzeit aufgehoben wird, hat das Amt mit der Deutschen Bahn (früher Autokraft) einen alternativen Einstieg/Halt für Schüler und andere Fahrgäste an der Alten Schule Seeholz festgelegt. Da der Bus seine Fahrtroute etwas umstellen muss, kann es gegenüber dem regulären Fahrplan zu geringen Verzögerungen kommen. Die Haltestelle an der B203 bleibt zwar von der Baumaßnahme weitgehend verschont, kann aber einige Zeit während der Bauarbeiten über die Straße Neu-Seeholz nicht vom Ortsteil Seeholz erreicht werden (auch nicht fußläufig). Während dieser Zeit muss auf die Haltstelle an der B203 in Holzdorf ausgewichen werden. Die Glascontainer und der Altkleidercontainer an der Einfahrt Neu-Seeholz wurden für die Bauphase umgesetzt. Sie stehen nun im Einfahrtsbereich an den Klärteichen zwischen Holzdorf und Seeholz.

Die Bruttoherstellungskosten sind mit 404 500 Euro ermittelt und durch die Gemeindevertretung Mitte Juli genehmigt worden.

Dirk Steinmetz

02.Sep.2017