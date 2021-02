Tourismus Schwedeneck : Naturerlebnisse an der winterlichen Steilküste

Der Frost sorgt für bizarre Kunstwerke. Die Gemeinde Schwedeneck plant eine Anpassung der Strandsatzung, damit Hundebesitzer den Hundestrand gut erreichen können.

Surendorf | Die teils 30 Meter hohe Steilküste zwischen Surendorf und Dänisch-Nienhof bietet Spaziergängern spektakuläre Anblicke der Naturgewalten. Immer wieder sorgen Stürme für Abbrüche an den Steiluferkanten. So fallen auch Bäume den Erdrutschen zum Opfer. Im Winter, wenn die Temperaturen weiter unter Null Grad fallen, verwandelt der Frost die Bäume in bizarre Kunstwerke. Aus den Erdschichten des Steilufers herabfließendes Wasser gefriert bei den winterlichen Temperaturen und bildet kunstvolle Eisformationen.

Schwedeneck mit seinen Stränden und dem Wald ist bei vielen Besuchern sehr beliebt. So war auch am vergangenen Wochenende der Andrang im Ortsteil Surendorf erneut so groß, dass der Parkplatz am Strand nicht mehr ausreichte. „Wir sind eine Tourismusgemeinde und ein Naherholungsgebiet für Kieler“, sagt Gundula Staack (CDU), Vorsitzende des Ausschusses für Touristik. Besonders in der Corona-Pandemie zieht es viele Menschen aus der Region nach Surendorf, Dänisch-Nienhof oder Stohl.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Konflikten mit Hunden an den Stränden, bedingt durch die 1. Änderung der Strandsatzung, die am 13. Juni 2019 in Kraft trat. Da heißt es unter Paragraf 3, Verhalten am Badestrand: „Auf dem Badestrand hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar, gestört, belästigt oder behindert werden. In der Zeit vom 1. Mai bis 30. September eines Jahres ist es insbesondere nicht gestattet, 1. Hunde außerhalb der dafür freigegebenen Strandabschnitte mitzuführen oder frei herumlaufen zu lassen.“ Das hat kuriose Folgen. Für die Dänisch-Nienhofer bedeutet das beispielsweise, dass sie ihren Hundestrand gar nicht benutzen könnten, da sie diesen nur über den allgemeinen Strand erreichen. „Wir möchten, dass unsere Bürger mit ihren Hunden an den Strand können, ohne gleich verbal angegriffen zu werden“, so Gundula Staack. Aus diesem Grund soll die Strandsatzung in enger Anlehnung an das Landesnaturschutzgesetz auf der Sitzung des Ausschusses für Touristik angepasst werden. Sitzungsbeginn ist am Montag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Turnhalle an der Grundschule. Um den Tagestouristen genügend Parkfläche zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine Entlastung der Ortsinnenlagen zu erreichen, überlegt die Gemeinde, dauerhaft Ackerflächen zu pachten. Des Weiteren soll auf der Sitzung eine Namensgebung für den Surendorfer Campingplatz beraten werden.