Strandputz : Natur leidet unter Keksen und Kippen

vergrößern 1 von 4 Foto: Nabu 1 von 4





von Arne Peters

erstellt am 20.Sep.2017 | 06:45 Uhr

Eckernförde | Die Touristik hat zusammen mit dem Bundesverband Meeresmüll ihren „Coastal Clean Up Day“ um drei Wochen auf den 6. Oktober verschoben. Zu viele tote Fische lagen am Strand. „Es haben viele Schulen zugesagt, etwa 300 Schüler wollten kommen“, sagt Stefan Borgmann. „Sie sollten nicht nur tote Fische sammeln.“ Bei der jährlich weltweit stattfindenden Aktion sammeln Freiwillige am Strand Müll, teilen ihn in Kategorien ein, zählen oder wiegen und entsorgen ihn. Die Daten geben sie an die US-Umweltorganisation „Ocean Conservancy“ weiter, die daraus ablesen kann, wie sich die Vermüllung der Weltmeere entwickelt.

Seit über 30 Jahren ruft die „Ocean Conservancy“ zu der größten freiwilligen Meeresschutzaktion auf. Im vergangenen Jahr sammelten über eine halbe Million Menschen aus 112 Ländern mehr als 8346 Tonnen Abfälle von Stränden, aus dem Meer, aber auch aus Flüssen und Seen. Seit sechs Jahren ist auch der Nabu beim Küstenputz dabei.

Und die Mitglieder aus Eckernförde haben sich nicht von den toten Fischen abschrecken lassen. Acht Teilnehmer gingen jetzt mit Eimern und Handschuhen los und fanden trotz des sauberen Eindrucks, den der Strand vermittelte, noch so einigen Müll zwischen Ostsee Info-Center und Wehrtechnischer Dienststelle (WTD 71).

Die Ausbeute waren zwei Eimer voller Plastikschnipsel, „insbesondere Verpackungen von Süßigkeiten, Styroporschnipsel und nicht mehr Identifizierbares auf dem Weg zu Mikroplastik“, sagt Organisatorin Anja Rolf. Es folgten 750 Zigarettenstummel und 400 Lebensmittel-Plastikverpackungen. „Auffällig waren viele Keks-Einwegverpackungen in der Nähe von Gastronomien“, so Anja Rolf. Sie regte die Gastronomen an, zukünftig keine einzeln verpackten Kekse mehr zu verwenden, stieß nach eigener Aussage aber auf wenig Gegenliebe.

Weitere Fundstücke: 120 Kronkorken und Flaschen-Verschlüsse, 60 Kosmetik-Artikel (insbesondere Feuchttücher), 60 Strohhalme und Umrührstäbchen, 40 Einwegbestecke und -becher (insbesondere Eis-Plastiklöffel und Plastikbecher), 30 Luftballon-Teile (Gummi, Halterungen und Schnüre), 30 Plastiktüten, davon 11 mit Hundekot gefüllt, 15 Gegenstände des Angel- und Fischereizubehörs, 14 Kleidungsstücke, zehn Glasflaschen, zehnmal Plastikspielzeug, vier Feuerzeuge und drei Getränkedosen.