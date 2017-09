Natürliche Entsorgung durch die Möwen

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:02 Uhr

Die Möwen am Hundestrand haben ganze Arbeit geleistet – von den Hunderten von Fischen, die in der vergangenen Woche am Strand und im Wasser verendeten und für einen üblen Gestank sorgten, liegen nur noch vereinzelte am Strand. Alle paar Meter trifft man wie gestern Nachmittag auf einen einzelnen Kadaver. Und von diesen gehe keine Gefahr aus, so das Kreisveterinäramt. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis auch diese Fische auf natürlichem Wege entsorgt seien, sagte Klaus Kaschke, Leiter der Ordnungsbehörde, auf Anfrage unserer Zeitung.