Eckernförde : Naschen für den guten Zweck: 600 Euro für die Tafel durch den Verkauf von Bonbons

Apotheker-Ehepaar Katrin und Lars Jess sammelte insgesamt bereits mehrere Tausend Euro für die Eckernförder Tafel.

von Arne Peters

18. Februar 2020, 08:27 Uhr

Es sind nur kleine Bonbons, die das Apotheker-Ehepaar Katrin und Lars Jess seinen Kunden anbietet, aber sie haben eine große Wirkung. Mehrere Tausend Euro konnten sie auf diesem Wege schon der Eckernförder Tafel spenden, jetzt sind wieder 600 Euro hinzugekommen.

Jedes Jahr zur Adventszeit haben die Apotheke am Bahnhof und die Möwen-Apotheke kleine Beutel mit Pflaume-Zimt-Bonbons für einen Euro im Sortiment. Der Erlös geht an die Tafel, die Lebensmittel an bedürftige Mitbürger ausgibt.

Die Idee dahinter: „Wir wollen uns vor Ort einbringen“, erklärt Lars Jess. „Das Geld soll dabei Menschen in Eckernförde und Umgebung zugute kommen.“ Die Apothekenkunden unterstützen das Engagement gern. „Manche geben freiwillig mehr und fragen sogar schon im November, wann wir wieder die Bonbons für die Tafel verkaufen.“ Der eingenommene Betrag wird jedes Jahr von den Apothekern aufgerundet.

Bei der Tafel arbeiten 75 Ehrenamtliche, die in Eckernförde und Gettorf Nahrungsmittel und Dinge für den alltäglichen Gebrauch an 300 Bedarfsgemeinschaften abgeben. Dabei werden sie von Supermärkten und Lebensmittelhändlern unterstützt, die ihre Waren unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Spenden werden benötigt, um zum Beispiel in Eckernförde die Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Saxtorfer Weg zu finanzieren. „Zwar wird uns das Gebäude vom GWU mietfrei zur Verfügung gestellt“, sagt Petra Winter von der Tafel, „aber wir haben trotzdem Ausgaben für Strom, Heizung, Sprit, Reinigung und die Fahrzeugwartung.“