Nächtliche Entdeckungsreise im Museum

Avatar_shz von Petra Baruschke

08. Oktober 2019, 13:39 Uhr

Eckernförde | Die Heimatgemeinschaft Eckernförde hat für Großeltern und Enkel ein spezielles Programm im Angebot. Heute Abend können sich alt und jung um 18 Uhr am Museum einfinden, um sich mit der Stadtführerin Christel Fries auf die Suche nach dem Museumsstern zu begeben. Auf der Rallye durch die Ausstellung erfahren die Teilnehmer allerlei Wissenswertes rund um die Geschichte Eckernfördes. Das besondere an dieser Tour durchs Museum ist, dass alles im im Dunkeln erkundet und kennengelernt wird – nur Taschenlampen sind erlaubt. Am Ende dieser Führung lockt für jeden der Museumsstern. Treffpunkt ist vor dem Museum am Rathausmarkt 8. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder.