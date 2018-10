4 lange Nächte : Nächte gegen den Novemberblues

Zum 6. Mal finden die „4 Langen Nächte“ im November statt: Die Musiknacht wird rockiger, und die Armin-Müller-Stahl-Ausstellung ist der Höhepunkt am Kunstsonnabend.

von Arne Peters

05. Oktober 2018, 17:30 Uhr

Damit nach der Tourismussaison die kulturellen Bürgersteige in Eckernförde nicht hochgeklappt werden und der Novemberblues aufkommt, hat das städtische Kulturbüro ein bewährtes Rezept: Vier lange Novembernächte, prallvoll gefüllt mit Theater und Tanz, bildender Kunst, Literatur und Musik. Gestern stellten Bürgermeister Jörg Sibbel und die Kulturbeauftragte Andrea Stephan das neue Programm der 6. Auflage der „4 Langen Nächte“ vor. 64 Ereignisse an verschiedenen Kulturorten mit Künstlern unterschiedlichster Couleur sollen jeder trüben „Es ist nichts los - Herbstschwermut“ den Wind aus den Segeln nehmen.

In diesem Jahr ist die erste lange Nacht am 3. November der Musik gewidmet. Um 17 Uhr geht es los im Künstlerhaus, wo Skandinavien-Experte Jochem Wolf und Pianist Thomas Goralcyk die farbenreiche Palette norwegischer Musik präsentieren. Ein Geheimtipp von Andrea Stephan ist der Auftritt von Hanne Kah um 18 Uhr in der Galerie 66. „Gegen den Strom und mit ein wenig Kante performt sie Songs, die mitreißen und direkt ins Herz gehen.“ So wie auch die Zigeunerweisen des „Duo Art Nouveau“, das ebenfalls in der Galerie spielt. Zum ersten Mal gibt es mit der Suite „Berliner Jahreszeiten“ auch eine kleine Uraufführung.

Doch es gibt noch mehr Neuerungen in den diesjährigen Kulturnächten: „Es wird lauter und rockiger“, so die Kulturbeauftragte, „und zum ersten Mal nutzen wir auch die Stadthalle als Veranstaltungsort“. Hier rocken ab 22.30 Uhr „DieTone“, eine Band, die auch in Wacken ihre Fans hätte. Mit handgemachter Rockmusik und alternativem Metal begeistert sie ihr Publikum und locken hoffentlich auch ein junges Publikum in die lange Musiknacht.

Theater und Tanz stehen am 10. November im Fokus. Von der Late-Night-Show über Flamencotanz bis zum Krimitheater von „Dance & Fly“ wird hier eine bunte Showpalette geboten. Wer Lust auf einen Einblick in die Entstehung moderner Gesellschaftstänze hat, sollte sich den Termin um 20.30 Uhr in der „Galerie 66“ vormerken. Hier geht es weniger verstaubt zu, als der Titel vermuten lässt. Kurze Vortragsteile werden durch Musikbeispiele und vielfältige Liveshows ergänzt, und zum Abschluss können die Gäste auch selber tanzen.

Ebenfalls als neuer Veranstaltungsort lädt „Das Nachtcafé“ zur Ein-Mann-Theatershow „Verehrt und angespien“ ein. Carsten Bülow spielt Francois Villon, einen der außergewöhnlichsten Dichter der Literaturgeschichte und begnadeten Poeten des 15. Jahrhunderts.

Mit 25 Veranstaltungen, davon die Hälfte in den Ateliers auf der Carlshöhe, bringen sich die bildenden Künstler am 17. Oktober in Eckernfördes Kulturhighlight ein. Beachtenswert ist hier die Ausstellung „Innen und Aussen“, angeregt von der Gleichstellungsbeauftragten Katrin Christine Blum, in der junge Frauen ihre Lebenswirklichkeit zeigen. Wer Armin Müller-Stahl als Schauspieler kennt, kann ihn zwar nicht in persona, aber in seinem bildkünstlerischen Schaffen ab 19.30 Uhr im Arthus erleben.

Last but not least präsentieren sich am 24. November Erzähler, Autoren, Poetry-Slammer und Literaten. Wieder mit dabei sind die Leser in der Buslinie 3. Wer Swifts „Gullivers Reisen“ kennt, wird sich sicher für „Gullivers 5. Reise“ von Gynter Mödder interessieren. Und wer Romantik liebt, sollte Hamna Bajwa in ihre Welt der Poesie und Musik folgen. Am besten, man holt sich das Programmheft und macht sich seinen ganz persönlichen „4 Lange Nächte“-Plan.