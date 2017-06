Schulfusion : Nächster Halt Sprottenschule

vergrößern 1 von 4 Foto: Peters (2) 1 von 4





Eckernförde | Noch vier Wochen, dann ist die Gorch-Fock-Schule am Schulzentrum Geschichte: Zum nächsten Schuljahr nämlich fusioniert sie mit dem Grundschulteil der Gemeinschaftsschule Süd (ehemals Albert-Schweitzer-Schule) am Wulfsteert. Beide bilden dann zusammen die neue „Sprottenschule“. Während Lehrer und Eltern schon lange in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen arbeiten, um den Zusammenschluss der beiden Schulen reibungslos über die Bühne zu bringen, sind die Schüler gelassen. „Wir haben schon einige Begegnungstage veranstaltet, an denen sich die Schüler beider Schulen gegenseitig besucht haben“, sagt Schulleiterin Heinke Marquardt. „Sie gehen ganz locker damit um, viele kennen sich auch schon vom Sportverein her.“

Genauso locker ging es beim letzten Sommerfest der Gorch-Fock-Schule zu. Bei Spielen unter dem Motto „Rund ums Meer“ haben jetzt die 240 Schüler die Königspaare aller zehn Klassen ermittelt. Zielwerfen, Angeln, Fischstechen oder Dosenwerfen – „es war ein rundum gelungenes Fest mit großer Hilfe der Eltern“, so die Schulleiterin. Auch die Ehrenamtlichen des Carlo-Clubs haben das Fest unterstützt und unter anderem 240 Klatschbrötchen gemacht.

Die Schulen sitzen jetzt also quasi auf gepackten Koffern, denn die Vorarbeiten sind erledigt: „Wir haben an Entmüllungstagen schon alles entsorgt, was nicht mehr benötigt wird“, erklärt Heinke Marquardt. Dabei wanderten kaputte Stühle, überholte Exponate oder auch nicht mehr zu verwendende Wandkarten in den Müll. Gleichzeitig wurden in der Gorch-Fock-Schule alle Möbel mit Aufklebern versehen, die nicht mit umziehen, sondern für die Nachnutzung durch die Peter-Ustinov-Schule stehenbleiben können.

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien wird das Konzept „Lernen am anderen Ort“ neu wiederentdeckt: Dann nämlich kommt das Umzugsunternehmen und verfrachtet Stühle, Tische, Schränke und andere Möbel an den Wulfsteert. Marquardt: „Die Schüler beider Schulen – insgesamt rund 360 – werden an diesen Tagen woanders unterrichtet. Zum Beispiel bei einer Wanderung am Noor oder einem Besuch im Wildpark Eekholt.“ Unterstützung gibt es vom Internationalen Naturfilmfestival Green Screen: Die Organisatoren zeigen an einem Vormittag extra für die Grundschüler beider Schulen in der Stadthalle Filme aus ihrem Repertoire. Die Zeugnisse für die Gorch-Fock-Schüler werden am letzten Schultag dann aber doch noch in den alten Räumen am Schulzentrum übergeben, wenn auch an „großen“ Tischen und Stühlen, da die Peter-Ustinov-Schule dann schon ihre Möbel aufgestellt haben wird. „Wir müssen dann eigentlich nur noch das Gebäude besenrein verlassen“, sagt Heinke Marquardt, die auf die gute Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern hinweist – an beiden Grundschulen.

Die bislang sieben Grundschulklassen am Wulfsteert werden also durch die zehn der Gorch-Fock-Schule ergänzt und bilden ab nächstem Schuljahr zusammen die Sprottenschule mit 360 Schülern und 22 Lehrern plus Extrapersonal für die festen Grundschulzeiten, das offene Ganztagsangebot und Fördermaßnahmen. Erste Renovierungsarbeiten haben schon stattgefunden. So ist beispielsweise die alte Aula zu drei Klassenräumen umgebaut worden. Später soll der Umbau des Innenhofs zur neuen Aula erfolgen.

Ebenfalls einen festen Platz am neuen Standort wird der Carlo-Club erhalten. Die ehrenamtlichen Helfer geben ausgewählten Schülern Nachhilfeunterricht, spielen mit ihnen und begleiten sie beim Mittagessen. Neue Mitstreiter sind jederzeit gern gesehen und können sich unter Tel. 04351/73 90 60 bei Meike Plaß melden.

Derweil wartet auch schon die Peter-Ustinov-Schule auf ihre neuen Räumlichkeiten in der Gorch-Fock-Schule. „Wir werden dort zwölf Klassenräume für den 8. bis 10. Jahrgang mit 300 Schülern unterbringen“, sagt Schulleiter Dirk Söhren. „Bisher mussten wir teilweise in Nebenräumen unterrichten, uns Räume von der Jungmannschule leihen und Elterngespräche auf dem Flur führen.“ Im Gegenzug sollen im Bestandsgebäude der Peter-Ustinov-Schule unter anderem Räume für Besprechungen, die Schülervertretung und auch eine Bibliothek entstehen. Söhren: „Wir kommen langsam wieder zum Normalzustand an einer Schule zurück.“

Einen Termin sollten sich Schnäppchenjäger jetzt schon im Kalender eintragen: Am Freitag, 7. Juli, findet am Wulfsteert ab 16 Uhr eine Versteigerung statt: Musikinstrumente wie E-Gitarren und Keyboards aus dem Fundus der Schulen wird ebenso versteigert wie Hocker, antike Landkarten, T-Shirts mit Gorch-Fock-Emblem und vieles mehr.

von Arne Peters

erstellt am 21.Jun.2017 | 06:21 Uhr