Eckernförde : Nadine Ritter ist Borbys neue Vikarin

Die 29-Jährige bestreitet für die kommenden eineinhalb Jahre den praktischen Teil ihrer Pastoren-Ausbildung in der Borbyer Kirchengemeinde.

von Arne Peters

06. November 2020, 16:40 Uhr

Eckernförde | Für den gesamten November bieten die Eckernförder Kirchengemeinden ab kommendem Montag eine „Offene Kirche“ an. In der Borbyer Kirche ist das montags bis sonnabends von 15 bis 17 Uhr, in St. Nicolai mittwochs und sonnabends von 11 bis 13 sowie montags, dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr. „In dieser Zeit ist immer ein Pastor oder eine Vikarin für Gespräche da“, sagt Pastor Ole Halley. Die Kirche solle damit zum „Hoffnungsort“ werden, an dem man immer auf ein offenes Ohr, immer auf Ruhe und Zeit zur Besinnung trifft.

In der Borbyer Kirche trifft man dabei auch auf Nadine Ritter. Die 29-Jährige ist die neue Vikarin, die hier nach ihrem Theologie-Studium in Kiel für die nächsten eineinhalb Jahre den praktischen Teil ihrer Pastoren-Ausbildung absolviert. „Um als Vikarin zu beginnen, bietet die Corona-Zeit keine optimalen Bedingungen“, sagt Ole Halley. Doch Nadine Ritter macht das Beste daraus. Auch, wenn Gottesdienste, Taufen oder Konfirmationen nur in beschränktem Maße stattfinden können, hat sie die Borbyer Kirchengemeinde schon als sehr lebendig kennengelernt. „Beim Gottesdienst auf der Apfelwiese habe ich eine Fröhlichkeit und Lebendigkeit gespürt, die ansteckend war“, sagt sie. „Eine solche Geselligkeit trotz des Abstands spricht für eine Gemeinde.“

Ihre neue Tätigkeit trat Nadine Ritter vor einem halben Jahr mit einem Schulvikariat an der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule an, seit dem 1. November nimmt sie ihre Aufgaben in der Borbyer Kirche wahr. Zwölf Gemeinden hat sie im Vorfelde besucht, für Borby entschied sie sich ganz bewusst. „Die Kirche ist wunderschön, sie erinnert mich an meine Heimatkirche“, sagt sie. „Zudem gibt es ein tolles, breites Angebot. Und natürlich hat mich auch die Lage direkt am Wasser gereizt.“

Die 29-Jährige kommt aus der Nähe von Lübeck. „Mein Vater war Küster, ich bin quasi in einer Kirche groß geworden.“ Daher kam schon früh die Affinität zur Kirchenarbeit. „Die Kirche war wie ein Zuhause für mich.“ Es folgte eine Zeit bei den christlichen Pfadfindern und weitere Schritte, die den beruflichen Weg vorzuzeichnen schienen. Doch zunächst entschied sie sich für ein Lehramtsstudium, bis sie merkte: Die Theologie lag ihr doch mehr am Herzen, als sie bis dahin dachte.

In den kommenden eineinhalb Jahren wird Nadine Ritter nach und nach immer mehr liturgische Aufgaben übernehmen: Trauungen, Beerdigungen und Taufen, wird Predigten und ganze Gottesdienste halten, um danach ihre erste eigene Gemeinde zu übernehmen. Sie hofft, dass sich die Corona-Lage in dieser Zeit entspannen wird, so dass im Gottesdienst auch wieder gesungen werden darf. Und dass irgendwann auch keine Masken mehr notwendig sein werden.