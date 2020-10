Eckernförder Werkstatt : Nadine Pewestorf und Emma Ammon sind stolz auf den neuen Adventskalender

Verkaufsstart: 24. Oktober Buchhandlung Liesegang und Kaffeerösterei. Es gibt Gewinne im Wert von 2500 Euro.

Eckernförde | In Corona-Zeiten wie diesen ist es besonders schön, wenn etwas Bestand hat. Zum vierten Mal bringt die Eckernförder Werkstatt einen eigenen Adventskalender heraus. Verkaufsstart ist am Sonnabend, 24. Oktober. Erhältlich ist er für 5 Euro in der Eckernförder Kaffeerösterei in der Speicherpassage und in der Buchhandlung Liesegang.

Sämtliche Gewinne haben die Beschäftigten selbst hergestellt oder veredelt

Hinter 24 Türchen warten hochwertige Gewinne in einem Gesamtwert von über 2500 Euro, die sämtlich eigenhändig von den Beschäftigten der Eckernförder Werkstatt und den Schleswiger Werkstätten hergestellt wurden. So zum Beispiel zwei Vogelfutterhäuser mit Ständer, sechs sechsteilige Seifensets, vier Eichhörnchen-Futterkästen, fünf Meisenkästen, eine Gartengarnitur aus Lärchenholz oder ein Wikingerschach.

„Mit dem Erlös werden Feierlichkeiten und Bildungsangebote mitfinanziert“, erklärt Einrichtungsleiterin Anja von Keller. 72 Porträts der Beschäftigten der Eckernförder Werkstatt bilden einen Rahmen um das Motiv des Adventskalenders, das den Eckernförder Innenhafen darstellt. Auf diese Weise werden die Menschen, die hinter dem Adventskalender und den Produkten stehen, sichtbar. Das Kalenderbild stammt von Marion Romeike, die als Bildungsbegleiterin im Berufsbildungsbereich arbeitet. Auch in diesem Jahr sind die Beschäftigten stolz auf ihren Kalender und ihre Produkte, die sie tagtäglich herstellen oder veredeln. Ein derartiges Projekt braucht eine gute Organisation. Dafür sind die beiden Beschäftigten Nadine Pewestorf und Emma Ammon verantwortlich. Sie sorgen für die Erstellung der Gewinngutscheine und die Zuordnung zu den richtigen Adventstagen. Auch 2020 begleitet die Buchhandlung Liesegang die Aktion der Werkstätten. „Wir sind auch in diesem wirklich nicht einfachen Jahr gerne bereit, mit etwa der Hälfte der Gesamtauflage bzw. 25.000 Euro für die Werkstätten das wirtschaftliche Risiko zu übernehmen“, so Geschäftsführer Christian Liesegang. Der Eckernförder Kalender liegt in einer limitierten Auflage von 2000 Stück vor. Jeder Kalender hat eine eigene Gewinn-Nummer, die nur einmal gewinnen kann. Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich auf der Internetseite der Eckernförder Werkstatt (www.eckernfoerder-werkstatt.de) und im Schaufenster der Buchhandlung Liesegang veröffentlicht. Bis zum 31. Januar 2021 kann der Gewinn-Gutschein in der Buchhandlung Liesegang abgeholt werden.