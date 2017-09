Nachwuchs für den Seeadlerschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: Seeadlerschutz Schlei 1 von 1

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 26.Sep.2017 | 18:10 Uhr

Auf fast 60 ist die Zahl der Mitglieder des Vereins Seeadlerschutz Schlei seit der Gründung im Vorjahr gewachsen. Dies wurde bei der Hauptversammlung bekannt.

Unter dem Tagespunkt Aktivitäten informierte der Vorstand unter Vorsitz von Frank Dreves über einen verendeten, jugendlichen Seeadler, als auch einen Mäusebussard, der, so der Verein, mit Vergiftungserscheinungen kurz nach der Behandlung durch einen Tierarzt verstarb. Zudem sprach der Verein von Störungen an Horstplätzen in der Region, die sie feststellten.

Der Seeadlerschutz Schlei lehnt eine Bebauung der Region mit Windkraftanlagen jeglicher Höhe ab, da diese eine signifikante Gefahr für den Vogelbestand bedeuten, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Lob für die Zusammenarbeit gab es vom Nabu-Ortsverband Nordschwansen-Kappeln, der sich einstimmig gegen Windkraftanlagen in dem von ihm betreuten Gebiet ausgesprochen hatte.

Schatzmeisterin Diana Lenk konnte erfreuliche Zahlen vorstellen. Dank einer großen Spendenbereitschaft konnten ein Spektiv, Ferngläser und Infomaterial angeschafft werden. Für 2018 hat der Verein sich viel vorgenommen: Wanderungen, Ausflüge, Bildervorträge, Schulungsabende und Monitoringtage sind vorgesehen. Weitere Aufgaben für 2018 sind:

> Aufbau einer Jugendgruppe

> Anschaffung mehrerer Präparate für Aufklärungs- und Schulungszwecke

> Anschaffung und Installation von Infotafeln in der Schleiregion

> Herausgabe eines hochwertigen Jahresmagazins

> Bau eines Beobachtungsstandes.

Acht Kinder und Jugendliche, die an einer Jugendgruppe Interesse haben, haben sich bereits gemeldet. Die Finanzierung des Vereinsmagazins soll über Werbung unterstützender Firmen erfolgen.

Der Vorsitzende machte deutlich, dass er für Kritik offen sei, von seinen Mitgliedern und speziell vom Vorstand aber Zusammenhalt und Loyalität erwarte. Die vielen Ideen und Ziele des Vereins könnten nur auf viele Schultern verteilt werden.

Interessierte bekommen Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten im Internet unter www.seeadlerschutz.de.