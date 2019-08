Jugend-Camp auf Uhlenhorst in Dänischenhagen : Nachwuchs auf dem Golfplatz

40 Kinder und Jugendliche trafen sich in Dänischenhagen zum Golf-Camp auf Uhlenhorst.

von Tara Gottmann

12. August 2019, 14:38 Uhr

Dänischenhagen | Vier Tage lang war der Golfplatz Uhlenhorst fest in Kinderhand: In der letzten Ferienwoche wurde traditionell das Jugendgolfen veranstaltet. „Dieser Termin hat sich bei uns so etabliert“, erläutert Martina Reinthal vom Golfclub. Angesetzt von 10 bis 17 Uhr waren bis 18.30 Uhr zumeist 40 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren auf dem Golfplatz unterwegs.

Angemeldet waren nicht nur Teilnehmer aus dem Großraum Kiel, sondern auch Feriengäste. Sogar aus Süddeutschland und aus dem Zillertal in Österreich waren junge Nachwuchsgolfer dabei. „Wir machen verschiedene Sachen mit den Teilnehmern. Es geht zwar auch um die Technik und das Erfüllen verschiedener Aufgaben, aber wir gehen das spielerisch an“, erklärt Golftrainer Benjamin Wagner. „Kinder und nur Technik ist keine gute Kombination.“ Trotz der großen Gruppe und der verschiedenen Altersstufen werde jedem Kind eine altersgerechte Betreuung angeboten, so Wagner weiter. „Auf jedes Kind muss individuell eingegangen werden, jedes Kind ist anders.“ Um allen gerecht zu werden, wurden Jugendgolfer in verschiedene Gruppen eingeteilt und verschiedene Stationen aufgebaut.

Zwei Golflehrer und drei C-Trainer als Assistenten kümmerten sich um die Nachwuchsgolfer und ihr Golfspiel. „Es ging um ganz verschiedene Sachen, nachher auch um das lange Spiel, Annäherungsspiele und Minigolf“, erläutert Wagner. „Wir haben auch eine Torwand, wie man sie vom Fußball kennt, allerdings für das Golfspiel.“

Gespielt wurde auf dem großen Golf- und dem Kurzplatz. „Beim Kurzplatz sind die Löcher dichter aneinander. Die Kleinen machen da ihre Golfabzeichen, bevor sie auf dem großen Golfplatz üben können. Der ist für den Anfang noch zu schwer“, erklärt der Golflehrer. „Wer allerdings sein Golfabzeichen gemacht hat, soll auf dem großen Platz spielen und dort ein Handicap erreichen. Schließlich sollen sie üben und besser werden. Das geht nicht, wenn man immer nur auf dem Platz spielt, auf dem man gut ist“, macht er deutlich. Die Tage waren für die Golfer anstrengend, weiß Reinthal: „Die Kinder sind abends echt müde. Sie sind hier wirklich den ganzen Tag auf Achse.“ Und Wagner ergänzt: „Beim Golfen werden schließlich auch 200 Muskeln im Körper beansprucht, natürlich ist das anstrengend.“

Am Abschlusstag wurden noch die letzten Turniere gespielt, ehe das Jugendgolfen mit der Siegerehrung und einem Grillbuffet seinen Abschluss fand. Martina Reinthal weiß: „Bei uns geht eigentlich niemand ohne Preis nach Hause.“ So gab es Pokale für die Tages- und die Wochensieger. Für die Kleinen gab es Plaketten und Medaillen. So ging niemand mit leeren Händen nach Hause.