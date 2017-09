Nacht der Wissenschaft – In Eckernförde geht es der Ostsee auf den Grund

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

Müssen Badestrände immer frei von Algen sein? Nicht nur auf diese Frage gibt es in der Nacht der Wissenschaft eine ausführliche Antwort. Die Veranstaltung „Der Ozean im Hörsaal“ ist nur einer von 26 Programmpunkten, die in der Nacht der Wissenschaft am Freitag, 29. September, in Eckernförde angeboten werden. Erstmals findet sie in fünf Orten der KielRegion statt. In Eckernförde gehen die Wissenschaftler der Ostsee auf den Grund. „Alle Wissenschaftler kommen ehrenamtlich in die Regionen. Sie selbst haben ihren Beitrag bestimmt, so dass wir ein äußerst breit gefächertes Programm bieten können“, sagt Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin KielRegion GmbH. „Eckernförde ist ein guter Ort, um Meeresforschung auf spielerische und lebhafte Weise Kindern näher zu bringen“, erklärt Friederike Balzereit vom Exzellenzcluster Future Ocean. Verschiedene Mitmach-Exponate laden Kinder und Jugendliche ein, selbst zu experimentieren – so zum Beispiel der Workshop „Dem Meeresleuchten auf der Spur“. Im Discovery-Truck aus Groningen (Niederlande) können Solarzellen selbst hergestellt werden. Das OIC stellt nicht nur Räumlichkeiten für die Reihe „Der Ozean im Hörsaal“ zur Verfügung, sondern bietet auch eine Mondscheinführung mit Futteraktion (21 Uhr) an. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung gebeten. Die Veranstaltungen von 15 bis 24 Uhr richten sich aber auch an Jugendliche und Erwachsene. Auch Green Screen beteiligt sich mit Filmen und Gesprächsrunden im Haus. Die Förde Sparkasse veranstaltet einen Wissenschaftbattle für Schüler der 10. Klasse zeitgleich an den fünf Städten. „Es ist die Idee, Schülern Lust auf Wissenschaft zu machen und ein verbindendes Element zwischen den Regionen zu schaffen“, erklärt Frank-Arnold Tams ( Direktor Firmenkunden Förde Sparkasse). Zehn Schulen in vier Städteteams treten gegeneinander und gegen ein Team von Wissenschaftlern an. Den Siegern winken ein Städtepreis und Schulprojektpreis. Es wird Liveschaltungen zwischen den einzelnen Sparkassen-Filialen der Städte geben. In Eckernförde beteiligen sich Teams der Jungmannschule, der Peter-Ustinov-Schule und der Gudewerdt-Schule. Der Wissenschaftsbattle ist öffentlich und beginnt nach der Eröffnung der Nacht der Wissenschaft durch Bürgermeister Jörg Sibbel (15 Uhr) – zeitgleich zu den anderen vier Städten.

>www.nacht-der- Wissenschaft-kielregion.de

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 05.Sep.2017 | 06:40 Uhr