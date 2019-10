St. Nicolai Eckernförde : „Nach Europa“ – die Flucht zweier Menschen nach Europa

Till Florian Beyerbach und Lukas Ullrich legen mit dem Schauspiel, das am 21. November in der Kirche aufgeführt wird, den Finger in die Wunde.



Zwei Personen auf dem Weg „Nach Europa“, ein Christ, ein Muslim –angezogen von ihren ganz eigenen Träumen eines paradiesischen Europas, verfolgt von den Schrecken des bisherigen Lebens. Spektakulär ist die Flucht, auf die die Schauspieler Till Florian Beyerbach und Lukas Ullrich das Publikum am 21. November 2019 um 20 Uhr in der St. Nicolai-Kirche mitnehmen werden. Es geht um zwei Menschen, deren Schicksal, deren Überlebenskampf und ihre „Reise“ nach Europa. Das Stück legt die Finger in die Wunde. Es stellt die Fragen: welches Europa sind wir und welches wollen wir sein? Außergewöhnliche Spielorte verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Da aus Denkmalschutzgründen kein Nebelfluid in der St. Nicolai-Kirche verwendet werden darf, wird „Nach Europa“ mit einem anderen Lichtkonzept im Rahmen des Projektes „Lichtdurchflutet. St. Nicolai auf Lichtreise“ Karten im Vorverkauf (12,- € / erm. 8,- € zzgl. VVK-Gebühr) gibt es ab sofort im Ticket-Center der Eckernförder Zeitung.