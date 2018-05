Mut für Neuerungen

von Gernot Kühl

04. Mai 2018, 06:14 Uhr

Am kommenden Sonntag wählt Schleswig-Holstein seine Kommunalparlamente. Eine tolle Gelegenheit, Ideen vor Ort einzubringen und eine Chance, Politik in einer Zeit des Wandels durch Demographie und Digitalisierung neu zu denken. Kommunale Politik ist immer auch ein Gradmesser, wie wir Veränderungen als Gesellschaft aufnehmen. Das verlangt eine gute Organisation dezentraler Strukturen, aber auch die Möglichkeit individuelle Lösungen zu finden. Das erfordert mutige Menschen, die Neues ausprobieren. Menschen, die Arbeitsgruppen organisieren, um Zukunftsthemen zu diskutieren. Menschen, die sich aus eigener Initiative selbst engagieren. Denn kommunales Engagement heißt auch immer Ehrenamt. Ein Ehrenamt, das gerade in den kleinen Einheiten unseres Zusammenlebens gestärkt werden muss.

Machen wir dazu lokale Dienstleistungen auf einem virtuellen Marktplatz verfügbar, um in Zeiten des Online-Handels konkurrenzfähig zu bleiben. Lassen wir mehr Freiraum für Menschen in Wohnraum zu investieren, statt durch Straßenausbau- oder Kitabeiträge insbesondere Familien unverhältnismäßig zu belasten. Schaffen wir einfache Beteiligungsmöglichkeiten durch digitale Foren zum Austausch von Ideen, die Online-Volunteering zur Normalität machen. Nutzen wir kommunale Politik als Labor über neue Formen des Zusammenlebens zu sprechen, um kulturelle Angebote zu erweitern und neue Wege bei der medizinischen Versorgung und der Pflege zu gehen.

In Schleswig-Holstein ist die Lebensqualität ein bedeutender Standortfaktor, der gerade in einer sich wandelnden Arbeitswelt immer stärker ins Gewicht fällt. Home Office statt Präsenzkultur, Gleichberechtigung statt Alleinverdienermodell oder die Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle. Flexiblere Strukturen werden immer wichtiger, um die Vereinbarkeit von Karriere und Familie realisieren zu können. Das Angebot ist entscheidend, um qualifizierte Arbeitskräfte zu binden. Schleswig-Holstein hat als das Bundesland zwischen den Meeren hier viel zu bieten – nicht umsonst leben hier deutschlandweit die glücklichsten Menschen. Das macht kommunale Entscheidungen umso bedeutsamer.

Wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen, erfordert es auch ein starkes Ehrenamt, diese Lebensqualität zu erhalten. Freiraum für Kreativität ist entscheidend, um neue Ideen umzusetzen. Gerade eine Gesellschaft, die sich vor allem im ländlichen Raum erneuern muss, braucht Mut, Neues auszuprobieren. Am 6. Mai haben wir wieder die Chance dazu.