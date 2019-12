Avatar_shz von mks

17. Dezember 2019, 16:25 Uhr

Kiel | Der Vorstand des Fördervereins „Konzertsaal am Kieler Schloss“ eröffnet am Sonnabend, 21. Dezember, um 12 Uhr die diesjährige Weihnachtsaktion „Glühwein & Live Musik“ im Sophienhof.

Unterstützt wird der Förderverein an diesem Tag durch den Sophienhof in der Landeshauptstadt und das Familienunternehmen „Jörgen Petersen & Sohn“ mit gesponsertem Glühwein, kostenfrei gestellter Bühne und Verkaufsfläche. Somit kann der gesamte Verkaufserlös an den Förderverein und in die Sanierung des Kieler Konzertsaals fließen.

Der Verkauf wird durch ein vielfältiges musikalisches Programm auf der Sophienhofbühne begleitet und lässt spätestens jetzt weihnachtliche Stimmung aufkommen. Alle Musiker und Sänger verzichten auf ihre Gage zugunsten des Konzertsaals. Auch die Jugend tritt an diesem Tag verstärkt auf und möchte durch ihre Auftritte die Zukunft des Konzertsaals unterstützen. Auf der Bühne stehen unter anderem das Blechbläserensemble der Kieler Philharmoniker ab 12.15 Uhr, der Kinder- und Jugendchor der Akademien am Theater Kiel ab 16.15 Uhr und zum Abschluss um 17.15 treten die Sopranistin Elisabeth Raßbach-Külz und Solorepetitor John Spencer vom Theater Kiel mit amerikanischen Weihnachtsliedern auf. Außerdem werden weitere Kieler Ensembles auf der Bühne stehen und mit Musik auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Glühwein wird alkoholfrei für 2 Euro pro Glas verkauft. Mit Alkohol werden dann drei Euro pro Glas fällig.