Musik für das innere Auge

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Nach „Oceans on earth“ präsentiert das Ensemble Reflexion K mit „11 Echoes of Autumn“ ein Programm über die Zeit und damit den zweiten Teil seines „Naturprojektes“. Zeitgleich mit dem Green-Screen-Naturfilmfestival ein anderer Blick: Ohne Leinwand, nur fürs innere Auge und die Fantasie.

Die war auch gefordert. Wie George Crumbs Titelstück, das mit präpariertem Klavier, Alt-Flöte, Klarinette und Violine Herbst-Stimmungen der besonderen Art provozierte: Keine Nachahmung von Sturm oder Wind, sondern deren Auswirkungen wurden ahnbar. Traditionelle Instrumente, unkonventionell gespielt, gaben nach dem Beginn in geheimnisvoller Stille immer wieder neue Anregungen für innere Bilder und Stimmungen: Leise, sensibel, aber auch suchend, ausprobierend mit großem (Herbst-Sturm) Drama mittendrin. Schrecklich und laut, schließlich aber klanglich allerfeinst ausgelotet, in fernem Klang und Stille endend. Ein Herbststurm? Das bleibt offen. „Durch Faltungsprozesse entstandene Zentren erscheinen ohne Fixpunkte und spiegeln Verläufe, die sich aus der Energie der Instabilität der Klangzustände heraus entwickeln“, schreibt Gerald Eckert über sein „gefaltenes Moment“. „Diese Mikrostrukturen bilden Zeitgefüge, die das reflexive Erkennen der Makrostruktur erst ermöglichen“. Übersetzt ins Sichtbare: Ein Stein wird in ein ruhiges Wasser geworfen, Wellen breiten sich aus. Mehrere Steine werden ins Wasser geworfen – unübersichtliches Wellen-Gewirr. Das Sichtbare stellte Gerald Eckert in seiner Komposition hörbar dar. Wieder mit speziellen Spieltechniken, wie tonlos geblasener Querflöte oder dem mit einem Geigenbogen gestrichenen Gong. Feinste Schwebe-Klänge entwickeln sich zu dramatisch gewaltiger Lautstärke, um schließlich im Nichts zu entschwinden.

Pierre Boulez‘ „Derive“ , 1984 komponiert, wirkte danach ziemlich „normal“: Zehn Minuten lang ein gleichmäßig kreisender Energiestrom ohne Entwicklung. Abgeschlossen wurde das Konzert mit Gerard Griseys „Talea“: Geschwindigkeit und Kontrast als Basis eines Werks, zu dem auch ein Film über an einem Strand sich brechenden Wellen und das langsame Zurückfließen des Wassers passen könnte. Zwischen 1965 und 1998 entstanden, sind die Werke zwar nicht mehr wirklich „neu“; aber immer noch weit entfernt vom üblichen Musik-Begriff. Dennoch öffnen sie mit ungewohnten Erlebnis- und Hör-Dimensionen Türen in andere Klang-, Spiel- und Hörwelten. Hier wurde hörbar, was man eigentlich nur sehen kann. „Keine Bewegung in der Zeit ist stetig“ zitierte Gerald Eckert Friedrich Nietzsche. Das Ensemble Reflexion K hat die Unstetigkeit auf feinste Weise hörbar und bewusst gemacht.