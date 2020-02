Dänischenhagen : MTV vor Führungswechsel

Marc Tietjen löst Ekkehard Krull als Vorsitzender in Dänischenhagen ab. Triathlon wird die neue Sparte im Verein.

von Torsten Peters

26. Februar 2020, 18:02 Uhr

Dänischenhagen | Der MTV Dänischenhagen hat seine Angebotspalette um eine neue Sparte erweitert. Der ehemalige TriDW-Verein ist als „Triathlon Dänischer Wohld“ nun die 16. Sparte des MTV. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Dieter Michalscheck (58) wird Spartenleiter.

Was bietet der MTV Dänischenhagen den Triathleten? Eine gute Struktur für das Mitglieder-Management, sanierte Sportanlagen, ein Sportheim, optimale Bedingungen und ein sportliches Miteinander eines Vereins mit mehr als 100 Jahren Tradition. Erhalten bleiben die Trainer, die Mitglieder, die Möglichkeiten, Sport zu treiben und Projekte wie Landesliga und Duathlon.

Durch eine Mitgliedschaft beim MTV und einen Zusatzbeitrag in Höhe von 5 Euro für die Triathlonsparte kann nun auch der Bereich Schwimmen mit abgedeckt werden. Den Triathleten stehen zwei Bahnen im Uni-Schwimmbad zur Verfügung. Die Räder der Triathleten werden nicht gestellt, sondern müssen von den Mitgliedern privat angeschafft werden. „Dies ist uns leider nicht möglich, da ein solches Spezialrad bis zu 5000 Euro kostet“, sagt MTV-Vorsitzender Ekkehard Krull.

„Wir sind dem MTV dankbar für die nette Aufnahme und die Unterstützung und freuen uns auf eine gemeinsame Zeit, viele neue Sportkontakte und sportbegeisterte Triathleten“, sagt Spartenleiter Dieter Michalscheck. Jetzt haben sie auch ein festes Zuhause. Das MTV-Vereinsheim kennen sie von einer Feier bereits, außerdem wohnen viele von ihnen in Dänischenhagen. Von den 75 Mitgliedern seines Vereins sind bereits fast 60 in den MTV eingetreten. Ihre bisherigen Trikots behalten sie, dort wird nur das Vereinslogo noch angebracht.

„Wir vom MTV Dänischenhagen sind froh, mit dem Triathlon eine neue Trendsportart im Angebot zu haben“, sagt Krull, der sich davon auch Synergie-Effekte etwa mit den Leichtathleten erhofft. „Es ist doch viel reizvoller, mit 50 Leuten statt mit zehn auf unserer neuen Laufbahn zu trainieren.“

Marc Tietjen (46) ist seit mehr als zehn Jahren im Verein Mitglied und in der Fußballsparte „Alte Herren“ Kassenwart. Als selbständiger Unternehmer in der Windbranche hat er nach Abstimmung mit dem Vorstand signalisiert, das Amt des 1. Vorsitzenden am Freitag, 20. März, zu übernehmen, sofern er auf der Mitgliederversammlung auch erwartungsgemäß gewählt wird.

Mögliche Projekt-Ideen für die Zukunft des MTV Dänischenhagen werden die Fortführung des Sportkonzepts 2020, der Aufbau einer notwendigen Geschäftsstelle mit dem Hintergrund der Entlastung der ehrenamtlichen Kräfte (1500 Mitglieder, davon 600 Jugendliche) und weiterhin der Ausbau der Sportangebote. Hierbei geht es unter anderem um die Bereiche Fitness und Gesundheit, insbesondere durch die im Sportkonzept erwünschten neuen Hallenkapazitäten.

Marc Tietjen möchte weiter die Zukunft für den Sportverein mitgestalten. Die Kinder und seine Frau fühlen sich ebenfalls wohl im Sportverein. Damit sieht es so aus, als wenn auf der Position des Vorsitzenden Kontinuität gewährleistet ist.

Ekkehard Krull (61) gibt sein Amt als 1. Vorsitzender am 20. März nach sechsjähriger Tätigkeit für den MTV auf. Er ist seit dem 3. Januar 2019 Vorsitzender des Kreissportverbands (KSV) Rendsburg-Eckernförde. „Eine Doppelfunktion ist nicht leistbar. Somit werde ich künftig für den KSV wirken“, sagt Krull, der sich damit zu 100 Prozent den Sportbelangen des Kreises widmen wird.

Schwerpunkte seiner Arbeit werden sein: die Zukunft der Sportvereine zu sichern, insbesondere die weitere Verstetigung der Fördermittel des Landes und der Kreise für die dringend notwendigen Sanierungen der kommunalen und vereinseigenen Sportanlagen zu generieren und die ehrenamtlich geführten Strukturen und Ausbildungen der Trainer für etwa 300 Vereine im Kreis mit rund 85.000 Mitgliedern zu unterstützen. Dies bedeutet, die Basisarbeit und Zusammenkünfte der Vereine mit konstruktiven Sportdialogen, um die Zukunft mit Impulsen zur Sport- und Vereinsentwicklung zu erörtern und umzusetzen. Für am bedeutsamsten hält Krull, dass sich die Vereine für die Zukunft rüsten, sowohl hinsichtlich ihrer Angebote als auch ihrer Infrastruktur. „Von zentraler Bedeutung wird das vom Land in Auftrag gegebene Sportgutachten ‚Sportentwicklungsplanung Sportland SH‘ sein“, sagt Krull. „Dessen Ergebnisse werden Ende des Jahres erwartet.“