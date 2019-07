Turnier in Göteborg : MTV Dänischenhagen: Erfolgreich beim Partille Cup

Bei dem Handball-Turnier gelangten die Handballerinnen bis ins Finale.

18. Juli 2019, 16:10 Uhr

Dänischenhagen/ Göteborg | Es sind olympiaähnliche Bedigungen, die die Handballer des MTV Dänischenhagen beim Partille Cup in Göteborg erwarteten. Mit 57 Sportlern fuhren die Handballer zu diesem größten Jugendturnier der Welt und schlugen sich dort, wie schon seit Jahren, gut. „Seit den 80ern fahren wir zu dem Cup“, sagt MTV-Sprecher Lars Berger. Damals wurden die Spiele noch im Göteborger Vorort Partille abgehalten. Daher auch der Name des Wettbewerbs, der sich bis heute gehalten hat.

24.000 Handballer aus aller Welt kamen dieses Jahr zusammen, um sich miteinander zu messen. „Dabei lernt man viel voneinander“, so Berger.

Für die MTV-Spieler ist dieser hochklassige Wettbewerb ein Mix aus Spaß und ernsthafter Vorbereitung.. „Der Ehrgeiz ist bei uns auf jeden Fall da“, so der Sprecher.

Besonders deutlich sieht man das bei den „Girls 15“. Diese erreichten im B-Pokal das Finale. Dort mussten sie sich schlussendlich nur den Handballerinnen der HSG Nordwest aus der Schweiz geschlagen geben. Trotzdem ein respektabler zweiter Platz für die MTV-Damen. Auch die anderen Mannschaften schlugen sich wacker und überstanden sowohl im A- als auch im B-Pokal die Gruppenphase. „Das Schöne für uns ist jedes Mal, dass wir direkt mit der Stena Line anreisen können“, so Berger.

Die Zeit auf dem Schiff kann dann schon zum Einstimmen auf das Turnier genutzt werden.

Auch in den kommenden Jahren soll das Turnier weiterhin vom MTV besucht werden. „Es ist eine riesige Völkerverständigung, man lernt enorm viel voneinander“, sagt Berger. Die Mannschaften kommen nämlich teilweise auch aus Südamerika und China nach Göteborg, um sich dort miteinander zu messen.