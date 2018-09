Bistensee: Rückkehr nach zwei Wochen : Mr. Turtle ist wieder da!

Besitzer überglücklich: Griechische Landschildkröte ist wieder zuhause

von Achim Messerschmidt

07. September 2018, 15:59 Uhr

Mehr als zwei Wochen war Mr. Turtle verschwunden. Jetzt ist die Griechische Landschildkröte wieder bei ihren Besitzern, Tanja Spangenberg und ihrer Tochter Aza Gruijters, in Ahlefeld-Bistensee. „Sie hat abgenommen, aber wir päppeln sie auf“, sagt Aza Gruijters überglücklich. Das Verschwinden bleibt aber mysteriös. Ein Mann hätte das Tier am Donnerstag zurückgebracht. Er habe die Plakate, auf denen nach Mr. Turtle gesucht wurde, gesehen. Die Schildkröte hätte er in einem Garten laufen beobachtet. Dass es sich wirklich um Mr. Turtle handelt, konnten die Besitzer an der typischen Schramme am Panzer feststellen.

Am 21. August hatten Mutter und Tochter entdeckt, dass der Käfig auf dem Grundstück geöffnet und die Schildkröte gestohlen wurde. Über die sozialen Netzwerke appellierten sie an die Unbekannten, Mr. Turtle zurückzubringen. „Wir haben sogar die Suchhundestaffel hier gehabt“. Die Hunde hätten die Fährte aufgenommen und wären an den See gelaufen. Die Besitzerin meint, dort Schildkrötenspuren am Ufer entdeckt zu haben. „Nicht auszuschließen, dass jemand Mr. Turtle genommen und am See wieder ausgesetzt hat“, so die Bistenseerin.