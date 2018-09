Eckernförder Bucht : Motorschiff läuft in der Ostsee vor Waabs auf Grund

Ein Schiff ist in der Eckernförder Bucht havariert.

von dpa

11. September 2018, 10:10 Uhr

Waabs | Ein 49 Meter langes Motorschiff ist am Dienstag in der Ostsee vor Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf Grund gelaufen. Bei der Havarie der „Krebs Helios“ wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wasser trat nicht ein. Warum das zum Offshore-Support eingesetzte Schiff in flaches Gewässer geriet, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war die „Krebs Helios“ unterwegs in Richtung Eckernförde. Boote von Wasserschutzpolizei, Zoll, Bundespolizei, der Seenotrettung und der Schlepper „Bülck“ waren vor Ort im Einsatz.

