Weihnachtsfeier in Rieseby : Mongolischer Weihnachtsmann besucht Riesebyer Kinder

Dschingismann beschenkte Riesebyer Kinder.

09. Dezember 2018, 16:56 Uhr

Santa Claus kennen viele Kinder: Mit weißem Rauschebart, rotem Mantel und roter Mütze besucht er viele Kinder an Heiligabend. Den Dschingismann, den Weihnachtsmann aus der Mongolei, kennen weniger Kinder. Auch er trägt einen weißen Vollbart. Dazu hat er allerdings – anders als sein Kollege vom Nordpol – einen prachtvollen, roten Mantel mit Sternen darauf. Auch seine Mütze ist rot und voller Sterne. Er besitzt ein großes goldenes Buch, in das er alles einträgt, was die Kinder in den zurückliegenden Monaten Tolles gemacht haben. Mit seinem Sternenstab zeigt er seinem Schlitten den Weg.

Nachdem er zwei Jahre nicht nach Rieseby kommen konnte, war der Mann in Rot am Wochenende wieder bei der Weihnachtsfeier für Kinder, zu der die Riesebyer SPD eingeladen hatte. Neben dem Besuch des Dschingismanns stand auch ein Auftritt der Puppenspielbühne des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters mit dem Stück „Rumpelstielzchen“ auf dem Programm.

„Es soll mehr sein als nur ein Geschenk abholen“, sagte Thomas Puphal, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Organisator der Feier. „Es geht um die Atmosphäre und darum, dass die Menschen sich unterhalten.“ Die Kinder sollen nicht nur fernsehen, sondern auch mal wieder etwas mit beispielsweise den Großeltern unternehmen, sagte der Ortsvereinsvorsitzende, Jens Kolls.

Und warum besuchte sie der Dschingismann, der von Thomas Werner verkörpert wurde, und nicht Santa Claus? „Wir wollten mal etwas anderes machen. Die Kinder sollen lernen, dass es nicht überall auf der Welt dieselben Bräuche gibt“, so Thomas Puphal. Auch Thomas Werner macht es Spaß: „Für mich ist es eine große Freude“, sagte er.