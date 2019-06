Erste Lesung in Eckernförde : Mördersuche zwischen Sehestedt und Karlsminde

Arnd Rüskamp stellt seinen Kriminalroman „Windstärke 10“ in der Eckernförder Buchhandlung Liesegang vor.

von shz.de

07. Juni 2019, 17:42 Uhr

Eckernförde | Arnd Rüskamp hat am Donnerstagabend seinen neuen Küsten Krimi „Windstärke 10“ in der Buchhandlung Liesegang vorgestellt. Der Autor lebt im Ruhrgebiet, wohnt aber vier bis fünf Monate im Jahr in seiner Wahlheimat zwischen Schlei und Ostsee. „Es hat mit Menschen zu tun, dass ich immer wieder hierher komme.“ Und die Menschen kommen zu ihm, zum Beispiel zu seinen Lesungen.

„Windstärke 10“ ist sein drittes Buch mit der Protagonistin Marie Geisler, einer LKA-Beamtin, die mit ihrem Mann, einem Hausarzt, und ihrem 8-jährigen Sohn in Schleswig lebt. Und hierauf liegt auch ein Augenmerk von Rüskamp: Neben der eigentlichen kriminalistischen Geschichte erfährt der Leser viel über die persönliche Situation der handelnden Personen, ihren Alltag, ihre Sorgen und Nöte. „Das mögen nicht alle Leser“, räumt Rüskamp ein, aber auf diese Art gelingt es ihm, auch weitere gesellschaftsrelevante Themen in seinen Büchern aufzugreifen. Sein neues Buch beginnt spektakulär: Schreiende Schüler in einem Schulbus, die während ihrer Fahrt vorbei an einem Windpark nördlich von Sehestedt auf einem Windrad eine Leiche entdecken: Es handelt sich um den Bundeswirtschaftsminister, der ermordet auf 100 Metern Höhe in der Gondel eines Windrades, liegt. War der Mord ein politisch motivierter Rachefeldzug, sind seine Gründe im Privatleben des Opfers zu suchen oder gehen die an dem Bürger-Windpark beteiligten Sehestedter mit ihrem Lokalpatriotismus über Leichen, um die befürchtete Senkung der Einspeisevergütung doch noch zu stoppen?

Und damit befindet sich die Handlung mitten in der aktuellen Politik. Da es den Tod eines Ministers aufzuklären gilt, besitzt der Fall große mediale Aufmerksamkeit und ist ein Top-Thema. Ermittlerin Geisler und ihrem Team bläst das Interesse der Öffentlichkeit wie Windstärke 10 ins Gesicht; so auch der Titel. Spielerisch versteht es der Autor, die Fiktion seiner Erzählung mit der Realität zu verknüpfen: die Windbeutel, die in seinem Buch beschrieben werden, stehen während der Lesung in der Buchhandlung für die Zuhörer zum Verzehr, zubereitet wurden sie von Michael Stöcken aus dem Strandrestaurant in Karlsminde. Auch in dem Buch beschriebene Funktionsträger und Bürger, könnten vor Ort so oder so ähnlich leben und agieren. Vorsichtshalber fragte der Autor zum Beispiel in der Gemeinde Sehestedt nach, ob es in Ordnung wäre, dass die Sehestedter in seinem Buch nicht ganz so gut weg kämen. War es.

Marie Geisler hört auf ihren Ermittlungsfahrten zwischen Sehestedt und Kiel, Karlsminde und Schleswig, entlang des Nord-Ostsee-Kanals, der Eckernförder Bucht und der Schlei in ihrem VW-Bus Musik und zwar insbesondere Streichquartette. Rüskamp erwähnt hier in seinem Buch mehrmals das „Danish String Quartet“, das er selbst auch beim Schreiben seiner Bücher hört.

Das Eckhaus des ermordeten Ministers auf dem Campingplatz in Karlsminde, das der Autor beschreibt, steht dort tatsächlich, und Rüskamp kennt die Besitzerin. „Ich bin gespannt, ob sie es erkennt, wenn sie das hier liest.“, schmunzelt er.

>„Windstärke 10", emons-Verlag, 11,90 Euro.