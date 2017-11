Gibt es eine Zukunft für die Panzerplatte? : Möglicher Bauantrag für Brachfläche an B 76

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Eckernförde | Einst nutzte die Marine die Fläche, im März 2011 kauften Krimhilde Mann und ihr Ehemann von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das 25 mal 50 Meter große Grundstück am Ortseingang Eckernfördes, das über einen direkten Zugang zum Strand verfügt. Sie planten auf der sogenannten Panzerplatte, die in direkter Nachbarschaft zur WTD 71 und gegenüber der Wohnanlage Sandkrug liegt, einen Hotelneubau beziehungsweise eine Nutzung als Verkaufsplatz für kleine Marktstände oder ähnliches. Mit dem Hinweis, dass sich die Fläche baurechtlich im Außenbereich der Stadt befindet, wo keine Bebauung zulässig ist, hatte die Verwaltung die Pläne abgelehnt (wir berichteten).

Bis 2015 pachtete die Stadt von der Investorin die Fläche, die als Parkplatz diente, und stieg dann aus Kostengründen aus dem Pachtvertrag aus – seit diesem Zeitpunkt liegt das Areal an der B 76 brach. Aus Haftungsgründen schloss die Eigentümerin aus Leverkusen die Fläche – ein Bauzaun umgibt seitdem das Grundstück. Weitere Gespräche zwischen Krimhilde Mann und der Verwaltung fanden nicht statt.

Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Der Bauausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus, dass die Investorin gebeten werden solle, einen Antrag auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan bei der Verwaltung zu erstellen. Auf diese Weise erhoffen sich die Kommunalpolitiker, endlich Klarheit zu bekommen, ob auf der Fläche überhaupt eine Bebauung unter Berücksichtigung naturschutz- und verkehrsrechtlicher Belange möglich ist. Die Kosten für dieses Verfahren soll die Investorin tragen, so die Empfehlung des Bauausschusses. „Die Lösung, die der Bauausschuss vorgeschlagen hat, ist toll“, erklärt Krimhilde Mann auf Anfrage der Eckernförder Zeitung und zeigt sich erleichtert, dass überhaupt wieder Bewegung in die Angelegenheit kommt. Sie werde einen Antrag auf einen vorhabenbezogenen B-Plan stellen, wenn die Verwaltung auf sie zukomme.

Die Investorin sieht sich bislang durch das Verhalten der Verwaltung im Stich gelassen. Seit dem Kauf der Fläche vor fast sieben Jahren werde diese im Flächennutzungsplan der Stadt als Sonderfläche „Bund“ geführt – die Rechtslage der Panzerplatte sei im F-Plan falsch dargestellt, so die Eigentümerin. Die Nutzung als Sonderfläche „Bund“ sei seit 1991 entfallen. Laut Leitlinien des Bundes muss jede Stadtverwaltung mit dem Abschluss eines zivilen Kaufvertrages eine zeitnahe Korrektur des F-Planes vornehmen. „Beim Kauf des Grundstückes konnten weder mein Ehemann noch ich davon ausgehen, dass die Stadt Eckernförde die Einordnung des Grundstückes in den zivilen Bereich vereitelt“, erklärt Mann. Trotz aller Umstände macht Krimhilde Mann unmissverständlich klar: „Ich werde das Grundstück nicht verkaufen.“ Die Pläne für das Hotel stehen immer noch: Es sollte angepasst an die Umgebungsbebauung errichtet werden. Geplant waren 80 Doppelzimmer, um das Hotel wirtschaftlich sinnvoll betreiben zu können. Wellness- und Freizeitbereiche sollten den Winterbetrieb sichern. „Ohne gesicherten Winterbetrieb ist ein solches Projekt nicht lukrativ“, so die Investorin. Parkflächen sollten in das Hotel integriert werden.