Modernste Infrastruktur für die Marine

Der Marinestützpunkt Eckernförde ist neben Wilhelmshaven eine Schwerpunktliegenschaft der Deutschen Marine, die von derzeit 2780 Dienstposten auf 3000 anwachsen wird und damit bundesweit der zweitgrößte Marinestandort ist. Das neue Dienst- und Unterkunftsgebäude für das Kommando Spezialkräfte der Marine im Marinestützpunkt ist mit Gesamtbaukosten von 12,4 Millionen Euro eines der größten Einzelprojekte am Standort.

Als vor 42 Jahren in Eckernförde unter dem Namen Marinewaffenschule „Lehrguppe A“ in der heutigen Kaserne Nord die Marine den Betrieb aufnahm, hätte niemand gedacht, dass die Kasernenanlage mit ihren inzwischen zahlreichen Einliegern wie Kommando Spezialkräfte der Marine, Seebataillon, 1. U-Bootgeschwader und Marinestützpunktkommando, einmal aus allen Nähten platzt. Veränderte Aufgaben, flexiblere Verfügbarkeiten der Soldaten bei Einsätzen sowie veränderte Lebensgewohnheiten sorgten für Neubedarf an Unterkünften aber auch für Sanierung und Anpassung vorhandener Gebäude auf den heutigen Stand.

Rund 70 Hektar umfasst das Gelände einschließlich WTD71-Anteil. Von den 29 Infrastrukturinvestitionen sind sieben bereits fertig gestellt. Neben Unterkünften gehören dazu auch Betreuungseinrichtungen, Grundsanierung der Molen und Schwimmbrücken im etwa 50 Hektar umfassenden Hafen, Neubau von Wirtschaftsgebäuden und das Domizil der Stützpunktfeuerwehr. „Bis zum Jahr 2023 werden hier rund 173 Millionen Euro verbaut werden“, machte Korvettenkapitän Sebastian Wolf vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr deutlich. Erinnert sich der ein oder andere noch an die Sechsmann-Stuben mit Gemeinschaftsduschen und Toiletten am jeweiligen Flurende, sind diese modernen Einzelzimmern gewichen, von denen jeweils zwei mit dazwischenliegender Nasszelle gepaart sind. Alle Zimmer sind mit Fernsehgerät (Kabelanschluss) und Kühlschrank ausgestattet. Ein fester Internetanschluss über LAN lässt fast Hotelfeeling aufkommen. Dass wie zu früheren Zeiten die Sanitäreinrichtung selbst gereinigt werden muss, ist inzwischen unvereinbar mit der Arbeitszeitverordnung der Soldaten. So entstanden im sogenannten Campusbereich neue Unterkünfte, die zum Teil schon von den Spezialkräften der Marine belegt sind, aber nach Fertigstellung auch die Sondereinsatzsatzkräfte der Marine beherbergen werden. Den Bedürfnissen der Einsatzsoldaten Rechnung tragend gibt es nicht nur Unterkünfte, Büros oder Besprechungsräume, sondern auch einen im Gebäude integrierten Nahkampfraum. Baubedingter Flächenschwund und damit einhergehender Mangel an Parkplätzen wird durch ein Parkdeck mit Überdachung ausgeglichen.

Ein Großprojekt im Rahmen der Erneuerung war auch die Unterbringung der Stützpunktfeuerwehr, die zunächst in einer der ehemaligen Ausbildungshallen beheimatet war. Zentraler gelegen befindet sich die Feuerwehr, die übrigens auch eng mit der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförder zusammenarbeitet, direkt an der Zufahrtstraße. Vergleichbar mit einer Betriebsfeuerwehr, die mit 13 Mann rund um die Uhr besetzt ist, hat diese auch eine Atemschutzgerät-Übungstrecke, wie sie bundesweit nur noch bei zwei BW-Feuerwehren vorhanden ist. Ein vernebelbarer Raum mit wärmebildüberwachtem Hindernisparcours ermöglicht Belastungstests unter Einsatzbedingungen. Mit Körpersensoren wird hier das Herz-Kreislaufsystem überwacht, gleiches geschieht auch beim Besteigen der „Endlosleiter“, deren Höhe per Tastatur einstellbar ist.