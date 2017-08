Moderner Wertstoffhof in Wellsee

vergrößern 1 von 2 Foto: Grafik: ABK 1 von 2

Die Fahrschulen müssen sich bald eine neue Übungsstrecke suchen. Bislang war die einsame Clara-Immerwahr-Straße im Gewerbegebiet Wellsee der ideale Parcours zum Rangieren und Einparken – künftig aber rollt hier der Anlieferverkehr für den modernen Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK). Eröffnung ist am 11. Oktober, aber schon beim Tag der offenen Tür am 23. September können Neugierige die Anlage erkunden.

Jürgen Behnke hat es sich nicht einfach gemacht mit dem Entwurf für den neuen Abfallwirtschaftshof. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat der ABK-Projektleiter ähnliche Einrichtungen im Lande unter die Lupe genommen. „Wir hatten eine Menge zu knabbern“, erinnert sich Behnke. „Wir haben manche Pläne verworfen.“

Erster Grundsatz für den Kieler Neubau: Der Anlieferverkehr der Kunden und der interne Betriebsverkehr erfolgen nahezu kreuzungsfrei. Zweitens: Das mühsame Rangieren, wie es gegenwärtig auf dem Abfallwirtschaftshof am Klausdorfer Weg in Wellingdorf zu beobachten ist, entfällt. Es gilt eine klare Einbahnstraßenregelung. Und die 75 Meter lange Wartespur wird nach Behnkes Einschätzung auch einen Großansturm von Kunden gut bewältigen.

Drittens: Die Container, die den sortierten Abfall aufnehmen sollen, stehen unter Dach. Kunden können künftig auch bei Regen ihren Abfall im Trockenen entsorgen. Sie müssen auch keine Metalltreppen mehr hochstiefeln, um den Müll in die Container zu werfen – die Sammelbehälter befinden sich in Wellsee zu Füßen der Anlieferer. Allein für diese „Grube“, erzählt Behnke, wurden 30 000 Kubikmeter Erde abgetragen.

Der Neubau auf dem gut einen Hektar Gelände hat knapp 4,8 Millionen Euro gekostet. Die Hochbauten sind nahezu fertig, darunter auch das Personalgebäude mit dem gläsernen Eckbüro des Hofleiters. Sechs Mitarbeiter wird der ABK künftig auf dem Wellseer Areal einsetzen. Sie sollen dafür sorgen, dass Anlieferer ihren Abfall in die richtigen Wertstoff-Container abladen (siehe auch Extra-Liste). Ein gesonderter Bereich ist für Elektro-Großgeräte eingerichtet: Kühlschränke, Fernseher oder Rasenmäher werden – mit Blick auf wertvolle Rohstoffe oder umweltgefährliche Bestandteile – kategorisiert.

Wer sich einen persönlichen Eindruck von der modernen Anlage verschaffen möchte, hat dazu am Sonnabend, 23. September, beim Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr Gelegenheit. Am 11. Oktober ist dann offizieller Betriebsstart. Für Kieler ist die Abfall-Abgabe (in haushaltsüblichen Mengen) übrigens kostenfrei. Auswärtige Anlieferer aus den Nachbarkreisen müssen eine kleine Gebühr entrichten.





von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Aug.2017 | 18:51 Uhr