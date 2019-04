von Gernot Kühl

08. April 2019, 16:59 Uhr

In der Galerie 66 in der Alten Bauschule, Kieler Straße 78, hält Prof. Dr. Bernhard Thalheim vom Institut für Informatik der Kieler Uni auf Einladung der Universität-Gesellschaft am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Modelle und Modellieren in den Wissenschaften“. Mitglieder, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.