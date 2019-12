Kreis Rendsburg-Eckernförde : Mobiler Blitzer gegen Temposünder

Der Testlauf für den „Traffistar S“ ist auf drei Monate angelegt . Der Kreis Rendsburg-Eckernförde entscheidet anschließend über die Anschaffung.

05. Dezember 2019, 11:57 Uhr

Rendsburg | Mit einem mobilen Blitzer will der Kreis Rendsburg-Eckernförde Temposünder jagen – zumindest erst einmal testweise. Das Gerät der Firma Jenoptik mit dem Namen „Traffistar S 350“, das auf einen Anhänger montiert ist, steht für einen dreimonatigen Testbetrieb zur Verfügung. Während dieser Zeit soll die Handhabung des Gerätes erprobt werden, aber auch die Auswirkungen. In Betrieb geht der „Blitzeranhänger“ am Donnerstag. Die notwendigen Schulungen dafür fanden in den vergangenen Tagen statt.

Grundsätzlich kann der Anhänger – eine entsprechende Aufstellfläche vorausgesetzt – im gesamten Kreisgebiet eingesetzt werden. „Geschwindigkeitsmessungen nehmen wir überall dort vor, wo die Verkehrssicherheit durch zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten gefährdet ist, zum Beispiel vor Kindergärten oder Schulen oder an Unfallschwerpunkten“, erklärt Thomas Sick vom Fachbereich Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr.

Die Vorteile des Gerätes gegenüber dem „klassischen“ mobilen Blitzer: Zum einen wird in beide Richtungen geblitzt, zum anderen kann der Blitzer vollkommen selbstständig arbeiten, nachdem er eingerichtet wurde. Personal muss dann nicht mehr vor Ort sein, sondern bleibt verfügbar für andere Aufgaben.

Dass es sich bei dem Laserscanner „Traffistar S 350“ um den gleichen Blitzer handelt, der in diesem Jahr auf der Rader Hochbrücke ausgetauscht wurde, macht Thomas Sick keine Sorgen. Im Zusammenhang mit diesem Modell hatte das Saarländische Verfassungsgericht einem Mann recht gegeben, der gegen einen Bußgeldbescheid geklagt hatte. Begründung für die Entscheidung des Gerichts: Dieses Blitzermodell sei untauglich, weil es nicht genug Rohdaten speichere. Inzwischen hat allerdings ein Software-Update durch die Firma Jenoptik stattgefunden, womit die durch das Gericht beanstandeten Punkte gelöst wurden. Thomas Sick macht klagefreudigen Temposündern deshalb wenig Hoffnung: „Das Gerät ist zu 100 Prozent zugelassen. Zudem handelte es sich bei der Entscheidung um die Einzelmeinung eines Gerichts.“ Durch die modifizierte Software könne aber selbst bei Änderung der Rechtsprechung in Schleswig-Holstein der Nachweis über Geschwindigkeitsüberschreitungen geführt werden.

Nach Ende der dreimonatigen Testphase sollen die Ergebnisse zusammengetragen und bewertet werden. Bis dahin wird der mobile Blitzer an verschiedenen Orten im Kreis eingesetzt.