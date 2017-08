Zeitreise : Mittelalterlager im Schlosspark

vergrößern 1 von 6 Foto: Vetter (4) 1 von 6









Waabs | Ins Mittelalter eintauchend, das konnten am Wochenende mehrere Tausend Besucher beim 2. Mittelaltermarkt mit Kammerspektakel auf Gut Ludwigsburg. Auf rund drei Hektar hatten sich auf Einladung von Gutsherr Kurt Jürgen Carl und Mitorganisatorin Katja Mercuri etliche Heerlager, Künstler, Handwerker und Musiker niedergelassen. Vor der imposanten Kulisse des Wasserschlosses erlebten die Gäste den Alltag im Mittelalter. Bereits am Sonnabendabend schätzte Mercuri die Besucherzahl auf rund 2000. Für den gestrigen Sonntag rechneten die Organisatoren noch einmal mit der gleichen Anzahl.

Auch wenn das Wetter nicht immer ideal war, so hatten Jung und Alt immer ihren Spaß. Wie immer, ist bei einem Spektakel die Ritterschau, wo gekämpft und gestritten wird, ein Höhepunkt. Katja Delle hatte eigens für Gut Ludwigsburg ein Stück geschrieben. Dabei musste Prinzessin Isadore Gut Ludwigsburg gegen ihren Nachbarn, Ritter Eberhardt von Gallenfels, verteidigen. Sie stand dem Bösewicht allein gegenüber, da ihr Vater auf Kreuzzug im gelobten Land war. Ritter Eberhardt forderte die junge Prinzessin zum Turnier. Nach drei Exerzitien sah es schlecht für die Prinzessin aus und Ritter Eberhardt fühlte sich bereits als Sieger. Kurz vor der Niederlage kehrte ihr Vater mit seinen Getreuen heim und unterstützte seine Tochter.

Das Publikum war von der Darbietung begeistert und ging voll mit. Kräftiger Beifall schallte über den Turnierplatz. Mit den Proben dafür begonnen hatte das Ensemble Anfang den Jahres. Da die Truppe aus verschiedenen Reitställen stammt, wurde mal hier und mal da geprobt – mit Erfolg, wie die Resonanz zeigte.

Im Park hatten die Heerlager ihre Zelte aufgeschlagen. Dort begegneten die Besucher verschiedenen Berufen. So waren Händler, Schmiede, Bäcker und Bogenmacher vor Ort. Bogenmacher Halfdan alias Adrian Beese stellte seinen Beruf gerne vor. Im Mittelalter betrug die Lehrzeit in jedem Beruf mindestens sieben Jahre. Danach konnte man sich Geselle nennen. Mit seiner Frau Diane ist er seit fünf Jahren auf Mittelalterveranstaltungen unterwegs. Auf einer benachbarten Koppel wurden die Bögen ausprobiert. Dort standen verschiedene feste und bewegliche Ziele bereit. Viel Aufmerksam gab es auch für Falkner Achim Häfner mit seinen zahmen Greifern sowie bei den Schlossführungen, die Kurt Jürgen Carl anbot.

Dicht umlagert waren auch die Kämpfer der Fechtgruppe Freie Fechter zu Hamburg um Christian Voss, Florian Kramp und Alexander Stein. Dort durfte das Publikum aktiv mitmachen. Thomas Buseke probierte die erlernten Fechthiebe am gut geschützten Florian Kramp aus. Die Profis selber zeigten auch ihre Fechtkunst. Wie schwer die Schutzkleidung war, das testeten Santino (5) und sein Vater Andreas Schramm, die Kettenhemd mit Helm und Schwert trugen. Santino liebt Ritter und Piraten und würde am liebsten bei dem Spektakel mitmachen, wie er verriet. Auch Piraten waren im Lager vertreten. Die Konersfjorder Piraten sorgten für vielseitige Unterhaltung. Viele Besucher ließen es sich an Feuerkörben bei Stockbrot gutgehen oder sie schauten dem Gaukler zu.

Kate Willow und ihre Tochter Juna gehen gerne und regelmäßig auf Mittelalter-Märkte. Gestern erschienen die beiden als keltische Krieger. Gegen Abend wurde das beste Kostüm prämiert. Die Juroren, Stefan Borgmann, Touristik Eckernförde, Katja Mercuri, Veranstalterin und Gutsherr Kurt Jürgen Carl, waren ebenso an der Kür beteiligt wie die Besucher. Am Ende wurde Nils der Ork gekürt.

Den Höhepunkt und Abschluss des ersten Tages bildet die Feuerschau. Mit viel Akrobatik und einer lustigen Geschichte hatte der Flammenspuk das Publikum begeistert. Mit Beginn der Dämmerung erstrahlten zudem alle Wege des Marktes im Kerzenschein. An der Freilichtbühne spielte eine mittelalterliche Gruppe und viele aus dem Publikum tanzten dazu.

„Alles ist so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben“, sagte eine zufriedene Mercuri und hofft auf eine gute Fortsetzung im kommenden Jahr.

