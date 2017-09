Baumschule Bech wird 50 : Mit Weihnachtsbäumen fing alles an

vergrößern 1 von 2 Foto: Hasler 1 von 2

Owschlag | „Mein Mann Folker Max Bech handelte, genau wie es sein Vater vor ihm bereits getan hatte, mit Weihnachtsbäumen. 10 000 und mehr verkaufte er jedes Jahr in die großen Städte“, erinnert sich Nanny Bech. Die Seniorchefin berichtet von den Anfängen: „Meine Zwillingsschwester brachte mich auf die Idee, dass ich auf unserem großen Grundstück hier doch auch Pflanzen verkaufen könnte. So fing ich 1967 mit einer kleinen Gartenlaube und einem Stehpult an.“

50 Jahre wird die Baumschule Bech in diesem Jahr. Aus dem „Pflanzenkaufhaus Bech“ wurde im Laufe der Jahre „Bech Gartenbaubetriebe“. Bei der Betriebsgründung waren die Kinder noch klein. Tochter Ute war gerade fünf und Sohn Max zwei Jahre alt. Das Sortiment bestand damals aus Kiefern, Fichten und einigen Beetpflanzen. „Wir hatten ein gutes Sortiment, aber viel weniger Auswahl als heute“, schildert die Unternehmerin. Als die Gartenlaube zu klein wurde, kam ein Wohnwagen dazu.

„Owschlag war damals ein ‚Notstandsgebiet’, was die Gärten betraf. Die Leute hatten nur Gladiolen in den Vorgärten und im Winter sah es ganz kahl aus“, erinnert sich die gelernte Textilkauffrau. Mit ihrem ausgeprägten Gespür für Farben und Formen und ihrem großen Wissen von Pflanzen machte sich Nanny Bech mit ihrer Gartenberatung schnell einen Namen über die Gemeindegrenzen hinaus. „Das sind Dinge, die man nicht lernen kann. Das muss man drauf haben“, sagt die Seniorin.

In jungen Jahren hatte es erst so ausgesehen, als wolle sich die damals unverheiratete Nanny Schlüter dem Sport verschreiben. 1958 wurde sie deutsche Leichtathletik-Meisterin über 800 Meter. Auch für die Olympiade in Rom hatte sich die junge Frau bereits qualifiziert. Doch dann kam die Schwangerschaft dazwischen. Ihre Energie hat Nanny Bech jedoch nie verlassen. „Zeit meines Lebens habe ich von morgens bis abends gearbeitet.“ So ist die Seniorin auch heute noch täglich auf dem Gelände der Baumschule unterwegs. „Ich kann allerdings wegen meiner Sehbehinderung nur noch kleinere Aufgaben wahrnehmen“, bedauert die agile Frau.

Seit 1989 steht Sohn Max seiner Mutter zur Seite und übernahm die Baumschule. 1993 erweiterte der gelernte Gärtner den Betrieb um den Garten- und Landschaftsbau und 1998 kam das Gartencenter dazu. „Es hat sich viel verändert“, schildert Max Bech. „Wir haben jetzt eine riesengroße Auswahl auf fünf Hektar Land. Neben Qualität und Beratung ist diese Auswahl auch an großen Pflanzen und ausgefallenen Stücken unser Markenzeichen.“ Den Kunden fachlich zu begleiten sei eine Kernkompetenz. So gehören Planung und Gestaltung von Neuanlagen sowie Schwimm- und Teichanlagen zu den Spezialgebieten von Max Bech und seinem Team. Weiterhin bietet das Gartencenter eine Vielfalt an Pflanzen für den Innen- und Außenbereich sowie zahlreiche Wohnaccessoires und Gartendekorationen

