Kindergilde Osterby : Mit viel Spaß zum König oder Königin

Mit 81 Teilnehmern waren die Wettkämpfe der Kindergilde Osterby gut besetzt. Im Vordergrund steht der Spaß.

von Dirk Steinmetz

11. Juni 2019, 08:39 Uhr

Osterby hat neue Kinderkönigspaare: Bei den Wettkämpfen der Kindergilde Osterby setzten sich Pit Notka und Juna Oeffner bei den Drei- und Vierjährigen, Niklas Völz und Nieke Wischnewski bei den Fünf- und Sechsjährigen sowie Miguel Schumacher und Lykka von Bogen bei den Sieben- und Achtjährigen durch. Bei den Teilnehmern im Alter von neun bis elf Jahre regieren Jan Emil Schäfer und Greta Fabritz, und in der Altersgruppe „ab zwölf Jahre“ sind Paul Matthaes und Lea-Cheryl Henningsen König und Königin.

Alle Jungregenten und bekamen Kronen, Schärpen, Medaillen und Urkunden überreicht.

„Alle Altersgruppen waren sehr gut vertreten“, berichtete Bente Lahann, die die Kindergilde zusammen mit Karoline Lööck, Kathrin Lüthge-Thomczik, Marieke von Bogen, Claudia Bartikowski und Friederike Wittig auf die Beine gestellt hatte. Die sechs Frauen hatten die Organisation in diesem Jahr zum ersten Mal übernommen. Unterstützt wurden sie von rund 15 Helfern.

Insgesamt 81 Teilnehmer gingen bei den verschiedenen Spielen an den Start. Vier bis fünf Spiele hatte jede Altersgruppe zu meistern. So mussten die jüngsten Teilnehmer beispielsweise beim Entenangeln ihr Geschick unter Beweis stellen, während die Sieben- und Achtjährigen sich an der Bifi-Rutsche versuchten.

Bei dem Spielen gingen auch zehn Nicht-Osterbyer an den Start. „Kinder aus anderen Gemeinden können zwar an den Wettbewerben teilnehmen, König oder Königin können sie aber nicht werden“, berichtete Bente Lahann. Das ist für die Teilnehmer aber kein Problem, hatte sie festgestellt: „Für die Kinder steht der Spaß im Vordergrund.“

Nach der Proklamation der Königspaare startete ein Umzug durch das Dorf mit den Drums & Pipes Eckernförde. Im Anschluss erhielt jedes Kind, das an den Spielen teilgenommen hatte, einen Preis.